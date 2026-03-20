Инструкторы ВСУ были шокированы от того, как США сбивают "Шахеды": что не так, – The Times

Украинские инструкторы были удивлены тем, как Соединенные Штаты во время войны в Иране сбивали ударные беспилотники типа "Шахед". В то же время уроки Украины по организации оружия против широкого спектра целей могут стать хорошим примером для других стран.

Об этом говорится в материале The Times.

Что удивило украинских военных в тактике США по сбиванию "Шахедов"?

Несмотря на замечания Трампа, Владимир Зеленский направил группу инструкторов, состоящую из 201 специалиста, в Кувейт, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии для помощи в обороне от иранских ракет и беспилотников.

Один из украинских офицеров сказал, что был поражен тем, что государства Персидского залива запустили по одной вражеской цели аж 8 ракет-перехватчиков Patriot, каждая из которых стоит более 3 миллионов долларов.

Интересно, что данные с миссий экипажей украинских ракет Patriot были переданы союзникам, которые также используют эту систему. Однако, кажется, США и их союзники в Персидском заливе не обратили внимания на сложные расчеты, которые Украина сделала для улучшения показателей перехвата вражеских целей.

Я не понимаю, что они (союзники – 24 Канал) делали, на что они смотрели в течение четырех лет, пока мы воюем,

– сказал украинский офицер.

По словам Владимира Зеленского, за первые четыре дня войны в Иране США и их союзники запустили более 800 ракет Patriot, что примерно на 200 больше, чем Украина получила за последние три года.

"Часто они (США и их союзники – 24 Канал) стреляли бездумно. Например, они использовали ракету SM-6 – с корабля, очень хорошую ракету стоимостью около 6 миллионов долларов, чтобы сбить "Шахед" стоимостью 70 000 долларов", – сказал один из украинских офицеров в интервью.

Украинские инструкторы также обратили внимание на то, что союзники часто не способны должным образом маскировать свои дорогие радары от врага. Зато украинская сторона имеет значительный опыт в этом вопросе: мобильные радиолокационные системы постоянно меняют позиции, поэтому российским силам почти не удается их поразить.

Один из украинских экспертов привел показательный случай: только 3 дешевые дроны-камикадзе "Шахед" смогли поразить радар раннего обнаружения AN/FPS-132 стоимостью около миллиарда долларов, а также по меньшей мере один радар высотных систем противовоздушной обороны Terminal, цена которого достигает примерно 300 миллионов долларов. По его словам, эти объекты были хорошо заметны на открытых спутниковых снимках.

Два месяца они стояли точно на том же месте, а потом прилетели "Шахеды". Три "Шахеды" стоимостью около 70 000 долларов каждый. И все,

– рассказал высокопоставленный украинский офицер.

В то же время украинский полковник Кирилл Перетятко из тактической группы противовоздушной обороны заметил, что ни одна страна не должна расслабляться, когда речь идет об изучении противовоздушной обороны. Офицер сказал, что уроки Украины по организации оружия против широкого спектра целей могут помочь другим странам.

"Таких операций, таких столкновений, как те, что происходят сейчас в Украине, в мировой истории еще не было. Это совсем другая война, которую изучают все страны", – резюмировал Перетятко.

