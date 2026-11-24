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Особенности применения шведских истребителей Gripen в эфире 24 Канала подробно изложил председатель Рады резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко. По его словам, главным вызовом для их быстрого внедрения является создание надлежащей инфраструктуры и подготовка технических специалистов.

Неприхотливость к взлетным полосам и инфраструктура

Эксперт отметил, что для стабильной эксплуатации самолетов необходимо заблаговременно построить разветвленную базу обслуживания и ремонта.

Это, прежде всего, инженеры, технологи, специалисты, которые знают, как обслуживать эти самолеты в предполетный период, во время полета, после полета, а также проводить диагностику и ремонт. Необходимо создать сеть мастерских и заводов, которые могут изготавливать комплектующие или осуществлять капитальный ремонт– подчеркнул Иван Тимочко.

Он также обратил внимание на то, что шведские самолеты гораздо менее требовательны к условиям базирования, чем американские F-16. Самолеты Gripen способны взлетать и садиться непосредственно на специально подготовленных участках обычных автодорог, не требуя специальных полос.

Потенциальная совместимость с дальнобойными ракетами

Отдельно военный указал на важную техническую деталь вооружения шведских самолетов, которая способна значительно усилить удары по военным объектам агрессора.

Что для меня важно: если я не ошибаюсь, с Gripen можно запускать Taurus. Вот это интересно. Будет интересно наблюдать, как может измениться ситуация во взаимоотношениях с немцами и не будут ли россияне жаловаться, что у украинцев появилось секретное оружие, которое дополнительно выжигает их заводы– отметил спикер.

Стоит отметить, что шведские JAS 39 Gripen действительно штатно интегрированы для запуска крылатых ракет Taurus KEPD 350, поэтому получение этих самолетов может стать для Воздушных сил мощным инструментом поражения логистики и военной промышленности оккупантов на больших расстояниях.

Когда Украина получит самолеты Gripen и как они изменят ситуацию в небе?

Ранее Владимир Зеленский сообщал, что истребители Gripen должны появиться в Украине уже с января 2027 года. Наряду с уже имеющимися западными платформами и передачами французских самолетов Mirage, шведские самолеты сформируют основу современной украинской боевой авиации нового поколения.

Появление Gripen позволит гораздо плотнее прикрыть воздушное пространство над Украиной и укрепить систему ПВО против вражеских ракет и атак дронов. Благодаря высокоэффективным радарам и дальнобойным ракетам класса "воздух – воздух", в частности Meteor, эти истребители также смогут оттеснять российскую тактическую авиацию от прифронтовых рубежей, затрудняя оккупантам регулярный сброс управляемых авиабомб (УАБ) на украинские позиции и мирные города.