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Особливості застосування шведських винищувачів Gripen в ефірі 24 Каналу детально окреслив голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко. За його словами, головним викликом для їхнього швидкого впровадження є створення належної інфраструктури та підготовка технічних спеціалістів.

Невимогливість до злітних смуг та інфраструктура

Експерт зазначив, що для стабільної експлуатації літаків потрібно завчасно побудувати розгалужену базу обслуговування й ремонту.

Це, перш за все, інженери, технологи, фахівці, які знають, як обслуговувати ці літаки в передполітний період, під час польоту, після польоту, для діагностики та ремонту. Необхідне створення мережі майстерень і заводів, які можуть виготовляти комплектуючі чи здійснювати серйозний ремонт– наголосив Іван Тимочко.

Він також звернув увагу на те, що шведські машини набагато менш вибагливі до умов базування, ніж американські F-16. Літаки Gripen здатні здійснювати зліт і посадку безпосередньо на спеціально підготовлених ділянках звичайних автошляхів, не потребуючи специфічних смуг.

Потенційна сумісність із далекобійними ракетами

Окремо військовий вказав на важливу технічну деталь озброєння шведських літаків, яка здатна значно посилити удари по військових об'єктах агресора.

Що для мене важливим: якщо я не помиляюся, з Gripen можна запускати Taurus. Оце цікаво. Цікаво буде спостерігати, як може змінитися ситуація у взаємовідносинах з німцями і чи не будуть росіяни бідкатися, що в українців з'явилася таємна зброя, яка додатково випалює їхні заводи– зауважив спікер.

Варто зазначити, що шведські JAS 39 Gripen дійсно штатно інтегровані під пуски крилатих ракет Taurus KEPD 350, тож отримання цих літаків може стати для Повітряних сил потужним інструментом ураження логістики та військової промисловості окупантів на великих відстанях.

Коли Україна отримає літаки Gripen і як вони змінять ситуацію в небі?

Раніше Володимир Зеленський повідомляв, що винищувачі Gripen мають з'явитися в Україні вже з січня 2027 року. Поряд з уже наявними західними платформами та переданням французьких літаків Mirage, шведські борти сформують основу сучасної української бойової авіації нового покоління.

Поява Gripen дасть змогу набагато щільніше прикрити повітряний простір над Україною та зміцнити систему ППО проти ворожих ракет і дронових атак. Завдяки високоефективним радарам і далекобійним ракетам класу "повітря – повітря", зокрема Meteor, ці винищувачі також зможуть відтісняти російську тактичну авіацію від прифронтових рубежів, ускладнюючи окупантам регулярне скидання керованих авіабомб (КАБів) на українські позиції та мирні міста.