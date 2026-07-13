Первые истребители Rafale начнут летать в украинском небе уже в 2028 – 2029 годах, – Макрон

Президент Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры обсудили ситуацию в Украине и вопрос военной поддержки.

Об этом лидеры стран сообщили после заседания "Коалиции желающих".

Что известно о заявлении Макрона?

Президент Франции заявил, что Украина получит истребители Rafale уже в 2028–2029 годах. Лидеры также обсудили усиление противовоздушной обороны.

Первые самолеты должны начать летать в украинском небе в 2028–2029 годах,

– заявил Макрон.

Dassault Rafale – это французский многоцелевой истребитель четвертого поколения, предназначенный для выполнения широкого спектра боевых задач.



Истребитель Rafale / Фото Getty Images

Самолет оснащен двумя двигателями и способен развивать сверхзвуковую скорость без использования форсажа.

Истребитель оснащен современной авионикой, радаром с активной фазированной антенной решеткой, а также оптико-электронной системой поиска и наблюдения, что позволяет эффективно обнаруживать и сопровождать цели.

Кроме того, Rafale может взлетать с взлетно-посадочных полос длиной около 400 метров, что расширяет возможности его применения в различных условиях.

Другие новости о военной помощи Украине

Международные партнеры продолжают активно поддерживать ВСУ современным высокотехнологичным вооружением отечественного производства. Так, Германия приняла решение о закупке 50 тысяч украинских дронов Shrike для Сил обороны.

Польша все-таки передаст Украине истребители и даже может их модернизировать. Однако расходы на эти работы должен взять на себя Киев или европейские партнеры.

Согласно предварительным договоренностям, Варшава передаст МиГи в обмен на доступ к технологиям производства беспилотников, которыми располагает Киев. Министр обороны отметил, что в этом вопросе появилось значительно больше хороших новостей, чем еще несколько дней назад.

Словения выделит дополнительные 50 миллионов долларов США на инициативу PURL. Кроме того, Любляна примет участие в финансировании строительства трех укрытий для мирного населения.