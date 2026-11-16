Япония провела испытания электромагнитной пушки, которая произвела 10 выстрелов подряд: в чем прорыв

Японские военные исследователи продемонстрировали новую систему питания для электромагнитной пушки, благодаря которой экспериментальный рейкотрон смог произвести десять последовательных выстрелов с интервалом примерно в десять секунд. Для испытания использовали компактную пушку калибра 16 миллиметров, а не более мощный корабельный образец, способный разгонять снаряды до гиперзвуковых скоростей.

Японское Агентство по оборонным закупкам, технологиям и логистике (ATLA) представило новые результаты исследования электромагнитных пушек на технологическом симпозиуме 10–11 ноября 2026 года.

Как сообщает японское Yahoo! News, исследователям удалось произвести десять последовательных выстрелов из компактного рейкотрона, используя аккумуляторную систему питания. Этот результат может помочь создать электромагнитное оружие, способное стрелять многократно без громоздкого энергетического оборудования.

Десять выстрелов без пороха

Рейкотрон работает иначе, чем обычная пушка. Вместо порохового заряда снаряд разгоняется электромагнитной силой, возникающей при прохождении мощного тока через две металлические направляющие.

Каждый выстрел требует большого количества электроэнергии, которую необходимо накопить и передать за короткое время. Для экспериментальной установки японские исследователи использовали литий-титанатные аккумуляторы, способные быстро отдавать мощность.

Установка произвела десять последовательных выстрелов с интервалом примерно в десять секунд. Скорость снаряда составляла около 240 метров в секунду, или 864 километра в час. Это не гиперзвуковая скорость: испытание должно было проверить прежде всего способность системы питания обеспечивать повторные выстрелы.

16 миллиметров против 40: почему цифры не стоит путать

Новый результат был получен на экспериментальном 16-мм рейкотроне. В то же время японская программа предусматривает разработку более мощной 40-мм пушки для военных платформ.

Полноразмерный образец уже продемонстрировал начальную скорость снаряда свыше 2300 метров в секунду, или около 8280 километров в час. В материалах ATLA также указан ресурс ствола – более 200 выстрелов. Однако это не означает, что он способен произвести 200 выстрелов непрерывно.

Поэтому сообщение о десяти выстрелах с гиперзвуковой скоростью было бы неверным: скорость свыше 2300 метров в секунду была достигнута на другой пушке, а десять выстрелов подряд – на компактной 16-мм установке.

Японский рейкотрон уже стрелял с корабля

Еще в 2023 году ATLA сообщила об испытаниях электромагнитной пушки на корабле, а в 2025 году провела более масштабную программу морских стрельб. Тогда 40-мм рейкотрон установили на экспериментальном корабле "Асука" Морских сил самообороны Японии.

В ходе испытаний японские специалисты подтвердили попадание в надводную цель, а также получили данные с высокоскоростных камер и баллистических радаров о траектории снарядов. Эти результаты необходимы для разработки системы управления огнем.

Однако морские испытания не означают, что пушка уже готова к принятию на вооружение. Корабль должен иметь достаточно мощные источники электропитания, накопители энергии и систему охлаждения.

Зачем Японии электромагнитная пушка

Японские военные рассматривают рейкотрон как перспективное средство противовоздушной и противоракетной обороны, а также для поражения кораблей и наземных целей. Высокая начальная скорость снаряда сокращает время его полета и позволяет наносить значительные повреждения за счет кинетической энергии.

Но для поражения маневренных воздушных целей нужны не только быстрые снаряды. Необходимы точное наведение, стабильная траектория и достаточная скорострельность.

"Милитари 24" ранее сообщал о возобновлении США испытаний электромагнитной пушки. Американские военные также изучают ее потенциал для противоракетной обороны.

Почему рейкотроны до сих пор не стали серийным оружием

Мощный электрический ток вызывает нагрев и износ направляющих. Кроме того, после выстрела необходимо быстро восстанавливать запас энергии. Такие требования затрудняют создание компактного и надежного оружия.

Проблему электропитания пытаются решить разными способами. Например, "Милитари 24" писал о китайской концепции бронемашины с ядерным реактором и рейкотроном. Впрочем, пока это исследовательская идея, а не готовый образец.

Японские специалисты параллельно совершенствуют мощный корабельный рейкотрон и исследуют компактные аккумуляторные системы для многократной стрельбы. Пока неизвестно, когда технологию десяти последовательных выстрелов перенесут на 40-мм пушку и когда она станет штатным вооружением.