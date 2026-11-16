Японія випробувала електромагнітну гармату, яка зробила 10 пострілів поспіль: у чому прорив

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Японське Агентство оборонних закупівель, технологій та логістики (ATLA) представило нові результати дослідження електромагнітних гармат на технологічному симпозіумі 10–11 листопада 2026 року.

Як повідомляє японське Yahoo! News, дослідникам вдалося виконати десять послідовних пострілів із компактного рейкотрона, використовуючи акумуляторну систему живлення. Результат може допомогти створити електромагнітну зброю, здатну стріляти багаторазово без громіздкого енергетичного обладнання.

Десять пострілів без пороху

Рейкотрон працює інакше, ніж звичайна гармата. Замість порохового заряду снаряд розганяється електромагнітною силою, що виникає під час проходження потужного струму через дві металеві напрямні.

Кожен постріл потребує великої кількості електроенергії, яку потрібно накопичити та передати за короткий час. Для експериментальної установки японські дослідники використали літій-титанатні акумулятори, здатні швидко віддавати потужність.

Установка зробила десять послідовних пострілів з інтервалом приблизно десять секунд. Швидкість снаряда становила близько 240 метрів за секунду, або 864 кілометри на годину. Це не гіперзвукова швидкість: випробування мало перевірити передусім здатність системи живлення забезпечувати повторні постріли.

16 міліметрів проти 40: чому цифри не варто плутати

Новий результат отримали на експериментальному 16-мм рейкотроні. Водночас японська програма передбачає розробку потужнішої 40-мм гармати для військових платформ.

Повнорозмірний зразок уже продемонстрував початкову швидкість снаряда понад 2300 метрів за секунду, або близько 8280 кілометрів на годину. У матеріалах ATLA також зазначено ресурс ствола понад 200 пострілів. Проте це не означає, що він здатний зробити 200 пострілів безперервно.

Тому повідомлення про десять пострілів з гіперзвуковою швидкістю було б неправильним: швидкість понад 2300 метрів за секунду отримали на іншій гарматі, а десять пострілів поспіль - на компактній 16-мм установці.

Японський рейкотрон уже стріляв із корабля

Ще 2023 року ATLA повідомило про випробування електромагнітної гармати на кораблі, а 2025 року провело ширшу програму морських стрільб. Тоді 40-мм рейкотрон встановили на експериментальному кораблі Asuka Морських сил самооборони Японії.

Під час випробувань японські фахівці підтвердили влучання в надводну мішень, а також отримали дані високошвидкісних камер і балістичних радарів про траєкторію снарядів. Ці результати потрібні для розробки системи управління вогнем.

Однак морські випробування не означають, що гармата вже готова до прийняття на озброєння. Корабель повинен мати достатньо потужні джерела електроживлення, накопичувачі енергії та систему охолодження.

Для чого Японії електромагнітна гармата

Японські військові розглядають рейкотрон як перспективний засіб протиповітряної та протиракетної оборони, а також ураження кораблів і наземних цілей. Висока початкова швидкість снаряда скорочує час його польоту та дозволяє завдавати значних пошкоджень кінетичною енергією.

Але для ураження маневрових повітряних цілей потрібні не лише швидкі снаряди. Необхідні точне наведення, стабільна траєкторія та достатня скорострільність.

Мілітарі 24 раніше розповідав про повернення США до випробувань електромагнітної гармати. Американські військові також досліджують її потенціал для протиракетної оборони.

Чому рейкотрони досі не стали серійною зброєю

Потужний електричний струм спричиняє нагрівання та зношування напрямних. Крім того, після пострілу потрібно швидко відновлювати запас енергії. Такі вимоги ускладнюють створення компактної та надійної зброї.

Проблему електроживлення намагаються розв'язати різними шляхами. Наприклад, Мілітарі 24 писав про китайську концепцію бронемашини з ядерним реактором і рейкотроном. Втім, поки це дослідницька ідея, а не готовий зразок.

Японські фахівці паралельно вдосконалюють потужний корабельний рейкотрон і досліджують компактні акумуляторні системи для багаторазової стрільби. Поки невідомо, коли технологію десяти послідовних пострілів перенесуть на 40-мм гармату та коли вона стане штатним озброєнням.