На самом деле речь идет не о готовом танке и даже не о машине, близкой к серийному производству, а о долгосрочной исследовательской программе, реализация которой может растянуться на десятилетия. Об этом сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на исследование китайских ученых.

Ядерный реактор вместо дизеля

На первый взгляд история звучит так, будто Китай решил воплотить в реальность сюжет фантастического фильма. Танк массой около 60 тонн, внутри которого работает компактный ядерный реактор, а вместо обычной пушки установлен рейкотрон. Это действительно выглядит как техника из очень далекого будущего.

Но китайские исследователи описали эту идею вполне серьезно. Исследование подготовили специалисты Первой машиностроительной группы Внутренней Монголии и Пекинского технологического института, а финансирование предоставила Национальная ключевая лаборатория проектирования и интегрированного производства специальных транспортных средств. По данным SCMP, концепция предусматривает использование малогабаритного модульного реактора мощностью 10 мегаватт.

Важно, однако, не путать государственное финансирование исследования с решением построить такой танк. В доступных материалах нет подтверждения того, что Китай уже заказал создание полноценного прототипа.

Это хорошо вписывается в общий подход Пекина к военным технологиям, когда перспективные физические принципы сначала отрабатываются на уровне исследований, а уже затем оценивается возможность их использования в военной технике. "Милитари 24" ранее рассказывал о китайских роботах, которые уже испытывают во взаимодействии с пехотой, и в истории с ядерным танком также важно отделять демонстрацию технологической концепции от готового оружия.

Сначала будет обычный двигатель

Самое интересное, что китайский проект предусматривает не сразу переход к ядерному танку, а несколько последовательных этапов.

К 2035 году исследователи предлагают испытать рейкотрон на уже имеющихся танковых платформах. Причем энергию для него должен обеспечивать не реактор, а дизель-генератор мощностью около 1500 лошадиных сил в сочетании с накопителями энергии, в частности суперконденсаторами и маховиками.

В этой конфигурации рейкотрон должен получать до 10 мегаджоулей энергии на выстрел. В китайском исследовании это связывают с возможностью достижения дальности около 150 километров.

То есть первый этап фактически заключается в проверке самой идеи электромагнитной пушки на бронированной платформе, без необходимости сразу решать одну из самых сложных проблем – компактное ядерное энергоснабжение.

Рейкотрон – это электромагнитная пушка, которая разгоняет снаряд вдоль двух металлических направляющих с помощью мощного электрического импульса, а не порохового заряда. Такой принцип позволяет разогнать снаряд до очень высокой скорости, однако система требует большого количества энергии и сложных накопителей.

"Милитари 24" уже рассказывал, как США возобновили испытания электромагнитной пушки. Там также упоминалось о главном преимуществе такого принципа: снаряд разгоняется электромагнитным полем, а не пороховым зарядом.

Следующий шаг – 300 километров

К 2045 году китайские исследователи предлагают увеличить энергию выстрела до 20 мегаджоулей. В таком случае заявленная дальность должна вырасти примерно до 300 километров.

При этом даже на данном этапе о ядерном реакторе речь пока не идет. Электроэнергию планируют получать от дизельного генератора мощностью около 2000 лошадиных сил, а накопители энергии должны компенсировать огромные кратковременные потребности рейкотрона.

Это принципиально важная деталь, ведь рейкотрон может потреблять огромную мощность в течение очень короткого промежутка времени. Поэтому для боевой машины недостаточно просто иметь мощный генератор. Нужна система, способная накапливать энергию, а затем отдавать ее практически мгновенно.

Именно здесь суперконденсаторы и другие накопители становятся важной частью всей концепции.

А 450 километров появятся уже в далекой перспективе

И только после прохождения этих этапов китайские исследователи переходят к самой фантастической части концепции.

Во второй половине XXI века они предлагают создать рейкотрон с энергией выстрела около 50 мегаджоулей. Теоретически это должно позволить разогнать снаряд до скорости примерно 3,5 километра в секунду и обеспечить заявленную дальность до 450 километров.

Именно здесь и появляется ядерный реактор. Китайская концепция предусматривает реактор с жидкометаллическим теплоносителем мощностью около 10 мегаватт, который должен поместиться в объеме до двух кубических метров.

Это – самая сложная часть проекта. Ведь одно дело – создать реактор необходимой мощности. Совсем другое – сделать его достаточно компактным, защитить экипаж от радиации, обеспечить безопасную эксплуатацию во время движения и боевых нагрузок, а также интегрировать всю энергетическую систему в корпус бронированной машины.

Действительно ли рейкотрон может стрелять на 450 километров

К заявленным 450 километрам тоже стоит относиться с осторожностью. Дальность в исследовании является расчетным показателем, а не результатом испытаний готовой танковой системы. Более того, для такой дальности недостаточно просто разогнать снаряд до очень высокой скорости. Необходимо обеспечить его управляемый полет на большом расстоянии, что фактически переносит вопрос из плоскости "пушка + снаряд" в гораздо более сложную сферу высокоточного боеприпаса.

В самом исследовании говорится о необходимости дальнейших многофизических расчетов и испытаний на уровне всей машины, прежде чем предложенные технологии можно будет приблизить к практическому применению. Именно это подчеркивает и South China Morning Post.

Для понимания масштаба проблемы можно сравнить эту концепцию с современными танковыми орудиями. Например, перспективная 140-миллиметровая пушка Ascalon от KNDS France рассчитана на значительно более высокую начальную скорость подкалибрного боеприпаса, чем у большинства нынешних танковых систем, но даже такие разработки остаются в сфере эволюции традиционной артиллерии.

Рейкотрон же пытается изменить сам принцип выстрела. "Милитари 24" уже объяснял, почему электромагнитная пушка может быть интересна для современной войны, хотя проблемы с энергоснабжением, ресурсом системы и практической интеграцией остаются очень серьезными.

Китай не показал готовый ядерный танк

Поэтому заголовки о том, что Китай "создает танк с ядерным реактором и пушкой дальностью 450 километров", требуют важного уточнения.

Пока речь идет об исследовательской концепции, которая предусматривает несколько этапов технологического развития и растягивается на десятилетия. Даже первый практический результат, согласно описанной программе, ожидается не раньше следующего десятилетия, а полноценная ядерная машина с 50-мегаджоульным рейкотроном относится к гораздо более отдаленной перспективе.

При этом сама идея не является абсолютно фантастической с точки зрения физики. Электромагнитный разгон снаряда вполне реален, а Китай уже много лет исследует различные варианты такого оружия. Проблема заключается в том, чтобы превратить лабораторную технологию в надежную, компактную и безопасную систему, способную работать на бронированной машине.

Поэтому в ближайшие годы стоит следить не за появлением "ядерного танка", а за гораздо более прозаичными вещами: появится ли китайский прототип рейкотрона на обычной бронированной платформе, смогут ли инженеры создать достаточно компактную систему накопления энергии и приблизятся ли заявленные характеристики к реальным испытаниям. Именно эти этапы покажут, останется ли концепция красивой научной фантазией или постепенно превратится в реальное направление развития бронетехники.