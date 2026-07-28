Видео распространил в соцсети X блоггер Марио Навфал, назвав его демонстрацией китайских военных учений. Оригинальные кадры китайский государственный телеканал CGTN обнародовал еще 19 апреля 2026, поэтому ролик не является новой съемкой, как можно понять из сообщения.

Работы открывают путь пехоте

Обучение проходило на полигоне, имитирующем городскую застройку со сложными препятствиями.

Робособака, которую китайцы называют роботом-волком, идет первым, следом – пехота. Скриншот с видео.

В маневрах задействовали воздушные дроны, четвероногие робособаки и наземные колесные комплексы. По информации CGTN, беспилотные системы первыми выполняли задачи по прорыву и штурму, чтобы снизить риск для военных.

На обнародованных кадрах работы двигаются перед пехотой, осматривают маршрут и заходят на участки, где солдаты могли бы попасть под огонь или натолкнуться на заминирование.

Точное место проведения учений и подразделение Народно-освободительной армии Китая не названы.

Robot units leading the assault while human soldiers provide support.



Это happening в Chinese military drills right now.



future of warfare came fast...



Writer: Samuel pic.twitter.com/62qyaZcwkK – Mario Nawfal (@MarioNawfal) 27 июля 2026

Не один робот, а целая система

Китай рассматривает наземные работы не как отдельные экспериментальные машины, а как часть общей системы вместе с дронами, пехотой и командными пунктами.

Четырехногие платформы, которые китайские медиа называют "роботизированными волками", могут выполнять разные роли. Одни модификации ведут разведку, другие перевозят снаряжение или поддерживают штурмовые группы.

В китайских обучающих материалах такие машины двигаются группами и обмениваются информацией с другими платформами. Это позволяет отправлять технику вперед, не подставляя людей под первый удар.

Работы пока не заменяют военных

Вирусное сообщение создает впечатление, что Китай уже сформировал автономные роботизированные штурмовые подразделения. Однако обнародованные материалы этого не подтверждают.

С видео невозможно определить уровень автономности платформ. В открытых источниках также нет подтверждения, что работы самостоятельно выбирают цели или принимают решение о применении оружия.

Китайская концепция подразумевает, что командир определяет задачи и ограничения, а машины выполняют отдельные действия под контролем человека. То есть речь идет скорее о взаимодействии операторов, роботов и пехоты, а не о полностью самостоятельных боевых машинах.

Китай учитывает опыт войны в Украине

Развитие наземных роботов ускорилось после того, как война в Украине показала их пользу для разведки, логистики, эвакуации и работы на заминированной местности.

Аналитики отмечают, что Китай изучает этот опыт, готовя беспилотные системы к действиям в городской застройке, побережье и в условиях нарушенной связи. Особое внимание уделяется сценариям, в которых работы должны первыми заходить на наиболее опасные участки.

Пока китайские работы проходят учебные полигоны, в Украине наземные беспилотные комплексы уже выполняют десятки тысяч реальных миссий – от эвакуации раненых до ведения боя. Само боевое применение покажет, насколько эффектная китайская демонстрация отвечает возможностям этих машин под влиянием РЭБ, артиллерии и дронов противника.