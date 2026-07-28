Відео поширив у соцмережі X блогер Маріо Навфал, назвавши його демонстрацією китайських військових навчань. Оригінальні кадри китайський державний телеканал CGTN оприлюднив ще 19 квітня 2026 року, тому ролик не є новою зйомкою, як можна зрозуміти з допису.

Роботи відкривають шлях піхоті

Навчання відбувалися на полігоні, який імітує міську забудову зі складними перешкодами.

Робопес, якого китайці називають роботом-вовком, йде першим, слідом – піхота. Скріншот з відео.

У маневрах задіяли повітряні дрони, чотириногі робопси та колісні наземні комплекси. За інформацією CGTN, безпілотні системи першими виконували завдання з прориву та штурму, щоб зменшити ризик для військових.

На оприлюднених кадрах роботи рухаються перед піхотою, оглядають маршрут і заходять на ділянки, де солдати могли б потрапити під вогонь або натрапити на замінування.

Точне місце проведення навчань і підрозділ Народно-визвольної армії Китаю не названі.

Robot units leading the assault while human soldiers provide support.



This is happening in Chinese military drills right now.



The future of warfare came fast...



Writer: Samuelpic.twitter.com/62qyaZcwkK — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 27, 2026

Не один робот, а ціла система

Китай розглядає наземні роботи не як окремі експериментальні машини, а як частину спільної системи разом із дронами, піхотою та командними пунктами.

Чотириногі платформи, які китайські медіа називають "роботизованими вовками", можуть виконувати різні ролі. Одні модифікації ведуть розвідку, інші перевозять спорядження або підтримують штурмові групи.

У китайських навчальних матеріалах такі машини рухаються групами та обмінюються інформацією з іншими платформами. Це дозволяє відправляти техніку вперед, не підставляючи людей під перший удар.

Роботи поки не замінюють військових

Вірусний допис створює враження, що Китай уже сформував автономні роботизовані штурмові підрозділи. Однак оприлюднені матеріали цього не підтверджують.

З відео неможливо визначити рівень автономності платформ. У відкритих джерелах також немає підтвердження, що роботи самостійно обирають цілі або ухвалюють рішення про застосування зброї.

Китайська концепція передбачає, що командир визначає завдання та обмеження, а машини виконують окремі дії під контролем людини. Тобто наразі йдеться радше про взаємодію операторів, роботів і піхоти, а не про повністю самостійні бойові машини.

Китай враховує досвід війни в Україні

Розвиток наземних роботів прискорився після того, як війна в Україні показала їхню користь для розвідки, логістики, евакуації та роботи на замінованій місцевості.

Аналітики зазначають, що Китай вивчає цей досвід, готуючи безпілотні системи до дій у міській забудові, на узбережжі та в умовах порушеного зв’язку. Особливу увагу приділяють сценаріям, у яких роботи мають першими заходити на найбільш небезпечні ділянки.

Поки китайські роботи проходять навчальні полігони, в Україні наземні безпілотні комплекси вже виконують десятки тисяч реальних місій – від евакуації поранених до ведення бою. Саме бойове застосування покаже, наскільки ефектна китайська демонстрація відповідає можливостям цих машин під впливом РЕБ, артилерії та дронів противника.