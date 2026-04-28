Украина готовится открыть экспорт оружия: Зеленский раскрыл первые детали

Владимир Зеленский рассказал, что экспорт украинского оружия в скором времени станет реальным. Уже согласованы все детали на уровне украинских государственных институций.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем телеграм-канале.

Что сказал Зеленский по поводу экспорта оружия?

Владимир Зеленский рассказал, что 28 апреля провел расширенное совещание по ключевым вопросам экспорта украинского оружия.

Президент подчеркнул, что сейчас украинская экспертиза безопасности и оружие, что была проверена современной войной, интересна всем партнерам, которые способны обеспечить реальный уровень защиты национальной государственности и жизни людей.

Мы предложили партнерам, которые помогают Украине, особый формат сотрудничества Drone Deals – специальные соглашения по производству и поставке наших дронов, ракет, снарядов и других желаемых видов оружия, боевой техники, софта, интеграции с оборонными системами партнеров, а также обеспечение нашей экспертизы и нужного Украине технологического обмена,

– заметил украинский лидер.

Как Украина предотвратит попадание нашего оружия врагам?

Президент также заметил, что поручил МИД Украины вместе с разведками и СБУ определить перечень стран, к которым экспорт украинского оружия невозможен по причинам их сотрудничества с государством-агрессором.

"Это серьезный вызов– не допустить попадания к россиянам наших технологий и образцов оружия", – сказал Зеленский.

По словам главы государства, СНБО будет координировать экспортные процессы и будет гарантом, что в первую очередь обеспечиваются потребности Сил обороны и безопасности Украины в оружии, а на экспорт отправляется избыток – то, что производители могут сделать сверх государственного заказа в Украине.

Министерство обороны Украины и Генеральный штаб будут определять объемы потребностей сил обороны нашего государства. Поручил чиновникам и СНБО Украины предоставить обществу необходимую информацию о деталях процесса экспорта нашего оружия,

– резюмировал украинский гарант.

Какая польза Украине в экспорте вооружения?

В Украине продолжается дискуссия о целесообразности открытия экспорта оружия во время войны. Государство настаивает на жестком контроле, тогда как производители предупреждают: из-за бюрократии и задержек страна может потерять позиции на международном рынке вооружений.

Ректор Международного института бизнеса Александр Савченко в эфире 24 Канала заявил, что ограничение экспорта сдерживает развитие оборонно-промышленного комплекса. По его словам, когда производство ориентировано только на внутренний рынок, оно медленнее масштабируется и имеет меньше ресурсов роста.

В то же время, по мнению эксперта, экспорт вооружения обеспечивает более высокую рентабельность, что позволяет реинвестировать средства для развития производства.

