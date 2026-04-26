"Давно просится на экспорт": аналитик назвал оружие, на котором Украина могла бы хорошо зарабатывать

За четыре года войны Украина наработала военные технологии, которые могла бы экспортировать. Конечно, во время войны реализовать это довольно сложно из-за потребности украинской армии в вооружении. Однако Киев имеет определенные технологии, которые мог бы продавать без ущерба для собственной обороны.

Об этом 24 Каналу рассказал операционный менеджер аналитического центра Henry Jackson Society Николай Кузьмин, подчеркнув, какое именно вооружение Украина могла бы экспортировать. Также он обратил внимание на важность предотвращения ситуации, когда украинские оборонные технологии могут попасть в руки противника.

Возможен ли экспорт оружия для Украины?

Кузьмин подчеркнул, что на сегодня в Украине есть очень интересные разработки в оборонной сфере, которые она может экспортировать.

При этом, по его словам, существуют предостережения, что открытый рынок оружия невозможен во время активной фазы войны, поскольку Украине нужно оружие для собственной армии. Однако есть определенные позиции, которые бы Киев все же мог продавать.

Речь идет об оружии, которое давно просится на экспорт, а именно – морские дроны. Их Украина имеет в довольно большом количестве. Однако по словам главы ОПУ Кирилла Буданова, Украина имеет полный контроль над морем и чувствует себя в этом плане в безопасности,

– объяснил он.

Также Украина могла бы экспортировать, по мнению Кузьмина, дроны-бомбардировщики, которые сегодня невозможно использовать на поле боя из-за действия РЭБ. Однако другие страны, например, Азии или Ближнего Востока, эти дроны могут использовать, и соответственно Киев мог бы их экспортировать.

Стоит знать. Владимир Зеленский отметил, что Украина предложила США соглашение по экспорту оружия соглашение по экспорту оружия. Речь идет о Drone deal, которая поможет в отражении массированных атак. Эта системная защита включает дроны, системы ПВО, РЭБ и тому подобное. Для Соединенных Штатов Drone deal была бы актуальной во время конфликта с Ираном.

В то же время важно сохранять баланс, чтобы из-за экспорта украинского оружия не состоялась конкуренция технологий на рынке оружия.

В Украине идет война, и если она будет экспортировать дроны, которые очень важны для ее оборонного сектора, то они, к сожалению, также могут быть использованы россиянами для своей защиты,

– отметил операционный менеджер аналитического центра Henry Jackson Society.

Россия, например, может выкупить технологии по сбиванию "Шахедов" у других стран, которые их приобретут у Украины. Поэтому, как отметил он, нужно быть очень осторожными в отношении экспорта определенного вооружения.

Также важно для Украины сохранять разработки, технологии внутри страны, а экспортировать конечный продукт.

Кроме того, добавил Кузьмин, нужно продавать вооружение не каким-то частным компаниям, а сотрудничать на уровне государств. Например, если заключать соглашения с такими странами как Швеция или Бельгия, где смогут юридически ее защитить. И если будет украдена интеллектуальная собственность по разработке определенных продуктов, то не только Украина будет защищать свои технологии, но и страны, которые их приобрели, также.

Почему для Украины важен экспорт оружия?

В Украине сейчас идут дискуссии относительно того, стоит ли открывать экспорт оружия во время войны. Государство настаивает на жестком контроле, а производители считают, что Украина из-за промедления и бюрократии может потерять позиции на рынке вооружения.

По мнению ректора Международного института бизнеса Александра Савченко, ограничение экспорта оружия влияет также на возможности украинского оборонного комплекса. Ведь, когда производство замкнуто на внутреннем рынке, оно медленнее масштабируется и имеет меньше ресурса для роста.

В то же время экспорт оружия, как считает Савченко, дает более высокую рентабельность и соответственно средства, которые можно возвращать в производство.