К дрону тянул сослуживец: StarGate эвакуировал с "нуля" уже шестого раненого бойца

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Это уже шестая подобная операция. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на SkyFall.

Что известно о спасении?

Эвакуированный – Сергей, боец 475-го отдельного штурмового полка CODE 9.2. Он получил тяжелые ранения руки и ноги в результате удара вражеского FPV-дрона. После этого не мог передвигаться самостоятельно.

Из-за сложного рельефа местности, минных заграждений, обстрелов и систематических атак российских войск наземная эвакуация раненого была невозможна. После успешной воздушной эвакуации Сергея доставили в госпиталь, где он проходит лечение.

Военный изо всех сил тянет тяжелораненого сослуживца к эвакуационному дрону StarGate: смотрите видео (18+)

Операцию провели бойцы 475-го штурмового полка CODE 9.2. Это уже шестой военный, которого эвакуировали по воздуху с помощью StarGate.

Украинская технологическо-оборонная компания SkyFall разработала дрон StarGate для эвакуации раненых с позиций, куда наземный транспорт не может добраться. StarGate может перевозить до 150 килограммов полезной нагрузки и развивать скорость до 105 километров в час.

Эвакуационный модуль создан на основе сертифицированных медицинских носилок. Бортовые системы искусственного интеллекта, навигации и резервирования связи позволяют дрону продолжать полет в условиях подавления сигнала GPS и потери связи.

Эвакуационный дрон StarGate / Фото SkyFall

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Отметим, что идея создания беспилотника возникла после обращения командира 475-го отдельного штурмового полка с позывным "Флинт" к основателю SkyFall. Военный попросил разработать способ эвакуации раненых из труднодоступных позиций.