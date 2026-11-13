До дрона тягнув побратим: StarGate евакуював з "нуля" вже шостого пораненого бійця

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Це вже шоста подібна операція. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на SkyFall.

Що відомо про порятунок?

Евакуйований – Сергій, боєць 475 окремого штурмового полку CODE 9.2. Він дістав тяжкі поранення руки й ноги внаслідок удару ворожого FPV-дрона. Після цього не міг пересуватися самостійно.

Через складний рельєф місцевості, мінні загородження, обстріли та систематичні атаки російських військ наземна евакуація пораненого була неможливою. Після успішної повітряної евакуації Сергія доправили до лікарні, де він проходить лікування.

Військовий щосили тягне важкопораненого побратима до евакуаційного дрона StarGate: дивіться відео (18+)

Операцію провели бійці 475 штурмового полку CODE 9.2. Це вже шостий військовий, якого евакуювали повітрям за допомогою StarGate.

Українська технологічно-оборонна компанія SkyFall розробила дрон StarGate для евакуації поранених з позицій, куди наземний транспорт не може дістатися. StarGate може переносити до 150 кілограмів корисного навантаження й розвивати швидкість до 105 кілометрів на годину.

Евакуаційний модуль створили на основі сертифікованих медичних нош. Бортові системи штучного інтелекту, навігації та резервування зв’язку дають змогу дрону продовжувати політ в умовах глушіння GPS і втрати зв’язку.

Евакуаційний дрон StarGate / Фото SkyFall

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Зазначимо, що ідея створення безпілотника виникла після звернення командира 475 окремого штурмового полку із позивним "Флінт" до засновника SkyFall. Військовий попросив розробити спосіб евакуації поранених із важкодоступних позицій.