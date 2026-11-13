К дрону тянул сослуживец: StarGate эвакуировал с "нуля" уже шестого раненого бойца
Украинский военный метр за метром тащил тяжелораненого сослуживца к эвакуационному дрону StarGate. Затем его доставили по воздуху в стабилизационный пункт.
Это уже шестая подобная операция. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на SkyFall.
Что известно о спасении?
Эвакуированный – Сергей, боец 475-го отдельного штурмового полка CODE 9.2. Он получил тяжелые ранения руки и ноги в результате удара вражеского FPV-дрона. После этого не мог передвигаться самостоятельно.
Из-за сложного рельефа местности, минных заграждений, обстрелов и систематических атак российских войск наземная эвакуация раненого была невозможна. После успешной воздушной эвакуации Сергея доставили в госпиталь, где он проходит лечение.
Военный изо всех сил тянет тяжелораненого сослуживца к эвакуационному дрону StarGate: смотрите видео (18+)
Операцию провели бойцы 475-го штурмового полка CODE 9.2. Это уже шестой военный, которого эвакуировали по воздуху с помощью StarGate.
Украинская технологическо-оборонная компания SkyFall разработала дрон StarGate для эвакуации раненых с позиций, куда наземный транспорт не может добраться. StarGate может перевозить до 150 килограммов полезной нагрузки и развивать скорость до 105 километров в час.
Эвакуационный модуль создан на основе сертифицированных медицинских носилок. Бортовые системы искусственного интеллекта, навигации и резервирования связи позволяют дрону продолжать полет в условиях подавления сигнала GPS и потери связи.
Эвакуационный дрон StarGate / Фото SkyFall
Отметим, что идея создания беспилотника возникла после обращения командира 475-го отдельного штурмового полка с позывным "Флинт" к основателю SkyFall. Военный попросил разработать способ эвакуации раненых из труднодоступных позиций.