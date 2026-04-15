Экс-командующий Сил беспилотных систем назвал оружие, которое изменит ход войны сейчас

После появления HIMARS в Украине не раз возвращались к вопросу, есть ли сейчас оружие, способное так же изменить ситуацию на фронте. Особенно теперь, когда война все больше переходит в борьбу ресурсов, а преимущество дает не только сама технология, но и ее масштаб и эффективность.

Герой Украины, заместитель командующего ОК "Восток", экс-командующий Сил беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский в эксклюзивном интервью 24 Каналу объяснил, может ли сегодня появиться новый геймчейнджер на поле боя. Он очертил, какое оружие уже сейчас способно заметно повлиять на ход войны и почему все упирается не только в саму идею, но и в ресурс.

Какое оружие может изменить ход войны?

Появление HIMARS в 2022 году, как говорит Сухаревский, уже показала, что на поле боя действительно может появиться оружие, которое резко меняет ситуацию. Это был пример того, как можно ломать более сильного и богатого на ресурс противника, если вовремя получить нужное решение.

К слову: Ко Дню оружейника Владимир Зеленский показал 56 образцов украинского вооружения: 7 видов ракет, 31 дрон, средства РЭБ, наземные роботизированные комплексы, морские беспилотники и бронетехнику. Среди них были "Фламинго", "Рута", "Ад", "Нептун", "Паляница" и "Ольха", а украинские дроны уже способны поражать цели на расстоянии до 1750 километров.

Так же и сейчас такой эффект могли бы дать отдельные виды вооружения, если бы Украина имела их в достаточном количестве.

Появление эффективных разведывательно-ударных комплексов, беспилотных систем, средств перехвата, их масштабирования, появление лазерного оружия на поле боя также бы это все сделало,

– подчеркнул Сухаревский.

Но в этой войне, подчеркивает он, мало просто назвать перспективную технологию. Важна не только сама идея, но и то, есть ли ресурс, чтобы довести ее до результата, дать нужное количество и обеспечить реальную эффективность на фронте.

Это же ресурсная война. И то, что мы ее пока выдерживаем благодаря нашим союзникам, это большой хороший результат,

– сказал он.

Фантазировать о новых решениях можно много, и работа в этом направлении, как он подчеркнул, продолжается. Но все упирается в ресурс. То, что Украина до сих пор не просто держится, а ищет новые способы противодействия, он назвал большим результатом. И пока союзники дают этот ресурс, у нас остается возможность не только стоять, но и развивать именно те средства, которые действительно могут менять ход войны.

