Не крылатые ракеты, – "Флеш" назвал оружие, которое труднее всего сбить Украине

Сложнее всего для Украины удается сбивать российские баллистические ракеты. Украинские военные имеют Patriot, которые могут работать по баллистике.

Однако все зависит от того, сколько Украина получит ракет к Patriot от западных союзников. Советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал 24 Каналу, что с крылатыми ракетами ситуация несколько лучше.

"Мы больше всего опасаемся именно баллистики, потому что здесь мы на 100% зависим от западных партнеров. Мы знаем, что у нас есть Patriot, который может работать по баллистике. Сколько нам дадут ракет к Patriot, столько российских баллистических ракет мы сможем сбить. С крылатыми ракетами ситуация немного лучше, у нас есть чем работать. А вот с баллистикой проблем больше", – объяснил он.

Сколько баллистики может производить Россия?

Сергей "Флеш" Бескрестнов подчеркнул, что главное средство российских оккупантов – это "Искандер". Именно он остается основной баллистической угрозой для Украины.

Они производят примерно 60 баллистических ракет в месяц. Это же не тысяча. Им нужно использовать эти 60 ракет по всей линии фронта, а не только по Киеву. Они активно пытаются искать цели на фронтах и атаковать. Поэтому у них тоже есть свой лимит. Как у нас есть лимит ракет к Patriot, так и у них есть лимит производства "Искандеров",

– отметил чиновник.

По его словам, захватчики могут изготавливать дополнительные "Шахеды", временно увеличивать производство. Но количество ракет невозможно быстро нарастить.

Напомним, что в ночь на 30 мая Россия комбинированно атаковала Украину. Враг применил ударные беспилотники и ракетное вооружение. В частности, говорится о баллистической ракете "Искандер-М", 6 крылатых ракет Х-101, а также не менее 290 ударных и имитационных беспилотников. По состоянию на 09:00 ПВО сбила/подавила 284 цели – 5 ракет Х-101 и 279 вражеских БПЛА.