Китай предлагает России оптоволокно длиной до 100 километров и дроны-перехватчики с ИИ-наведением, – СМИ

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Как выяснило в ходе расследования издание The Insider, представители компании продемонстрировали свою продукцию на военно-морском салоне "Флот-2026" в Кронштадте. Российским военным предложили не только готовые беспилотные технологии, но и совместное проектирование техники непосредственно под конкретные боевые задачи.

Поставщики ФСБ продают китайские дроны под российскими названиями

Компания продвигает высокоскоростной дрон HJ-7, способный развивать скорость до 450 километров в час с дальностью действия 15 километров и боевой частью до 500 граммов. Аппарат оснащен функцией автоматического сопровождения цели и может взрываться дистанционно, что делает его эффективным перехватчиком.

На российских онлайн-площадках Wildberries, Mobismart и Ekipirovka Expert массово появились аналоги этой техники с ИИ-наведением под брендами "Стриж", "Шершень" и "Ястреб". Производителем популярного дрона "Стриж" указана компания НПП НТТ, которая тесно связана с разработчиками подсанкционных разведчиков "Орлан" и давно сотрудничает с Минобороны России и ФСБ.

Несмотря на утверждения о якобы российском происхождении аппарата, рекламные видеоролики "Стрижа" сняли в Китае с участием тех же операторов и в тех же локациях, что и промоматериалы фирмы из провинции Цзянси. Кроме того, инструкция к беспилотнику содержит грубые грамматические ошибки, характерные для машинного перевода с китайского языка.

Дрон-перехватчик из презентации Jiangxi Guangbo Opto-Tech и 5-дюймовый дрон "Стриж" / The Insider

Значительная часть электронной начинки этих перехватчиков происходит из стран Запада. Внутри дронов обнаружили микросхемы швейцарско-французской компании STMicroelectronics, датчики немецкой Bosch Sensortec, разработки американской CEVA и процессоры на архитектуре британской Arm.

Китайские предприниматели также продают россиянам оптоволоконные системы связи длиной до 100 километров и специальное оборудование для намотки линий. Эту технологию рекламировали как защищенное от радиоэлектронной борьбы решение, подходящее для подводных беспилотников и торпедного вооружения.

В июне 2026 года московская фирма "Смарт Опт Трейдинг" уже получила разрешительные документы на ввоз в Россию партии катушек оптоволокна длиной 30 километров производства Jiangxi Guangbo Opto-Tech. Советник американского Центра военно-морских исследований Сэмюэл Бендетт отметил, что насыщение фронта такими средствами способно дать врагу преимущество при условии слаженного использования разведданных, однако слишком большие катушки снижают маневренность беспилотников.

Бизнес в Петербурге противоречит официальным запретам Пекина

Официальное представительство Jiangxi Guangbo действует в Санкт-Петербурге на базе российско-китайского бизнес-парка, руководство которого тесно координирует работу с посольством КНР.

Компания активно участвует в российских государственных оборонных форумах и открыто заявляет о поддержке со стороны властей города Цзюцзян.

Такая деятельность прямо противоречит публичным заявлениям правительства Китая о нейтралитете. Еще осенью 2023 года Пекин ввел экспортный контроль и запрет на продажу за рубеж беспилотников и компонентов, которые могут быть использованы в военных целях.

К слову, в октябре СМИ писали о возможности встречи Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина во время саммита АТЭС (Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества) в Шэньчжэне. Однако на данный момент конкретных договоренностей между Москвой, Пекином и Вашингтоном о организации переговоров в трехстороннем формате нет.