Китай пропонує Росії оптоволокно до 100 кілометрів та дрони-перехоплювачі з ШІ-наведенням, – ЗМІ

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Як з'ясувало у розслідуванні видання The Insider, представники фірми презентували свою продукцію на військово-морському салоні "Флот-2026" у Кронштадті. Російським військовим запропонували не лише готові безпілотні технології, а й спільне проєктування техніки безпосередньо під конкретні бойові завдання.

Постачальники ФСБ продають китайські дрони під російськими назвами

Компанія просуває високошвидкісний дрон HJ-7, здатний розвивати швидкість до 450 кілометрів за годину із дальністю дії 15 кілометрів і бойовою частиною до 500 грамів. Апарат оснащений функцією автоматичного супроводу цілі та може підриватися дистанційно, що робить його ефективним перехоплювачем.

На російських онлайн-майданчиках Wildberries, Mobismart та Ekipirovka Expert масово з'явилися аналоги цієї техніки з ШІ-наведенням під брендами "Стриж", "Шершень" та "Яструб". Виробником популярного дрона "Стриж" вказано компанію НПП НТТ, яка тісно пов'язана з розробниками підсанкційних розвідників "Орлан" і давно співпрацює з Міноборони Росії та ФСБ.

Попри твердження про нібито російське походження апарата, рекламні відеоролики "Стрижа" зняли в Китаї за участі тих самих операторів і в тих самих локаціях, що й промоматеріали фірми з провінції Цзянсі. Крім того, інструкція до безпілотника містить грубі граматичні помилки, притаманні машинному перекладу з китайської мови.

Дрон-перехоплювач із презентації Jiangxi Guangbo Opto-Tech та 5-дюймовий дрон "Стриж" / The Insider

Значна частина електронної начинки цих перехоплювачів походить із країн Заходу. Усередині дронів виявили мікросхеми швейцарсько-французької STMicroelectronics, сенсори німецької Bosch Sensortec, розробки американської CEVA та процесори на архітектурі британської Arm.

Китайські підприємці також продають росіянам оптоволоконні системи зв'язку завдовжки до 100 кілометрів і спеціальне обладнання для намотування ліній. Цю технологію рекламували як захищене від радіоелектронної боротьби рішення, що підходить для підводних безпілотників і торпедного озброєння.

У червні 2026 року московська фірма "Смарт Опт Трейдинг" уже отримала дозвільні документи на ввезення до Росії партії котушок оптоволокна завдовжки 30 кілометрів виробництва Jiangxi Guangbo Opto-Tech. Радник американського Центру військово-морських досліджень Семюел Бендетт зазначив, що насичення фронту такими засобами здатне дати ворогу перевагу за умови злагодженого використання розвідданих, проте завеликі котушки знижують маневровість безпілотників.

Бізнес у Петербурзі суперечить офіційним заборонам Пекіна

Офіційне представництво Jiangxi Guangbo діє в Санкт-Петербурзі на базі російсько-китайського бізнес-парку, керівництво якого тісно координує роботу з посольством КНР.

Компанія бере активну участь у російських державних оборонних форумах і відкрито заявляє про підтримку з боку влади міста Цзюцзян.

Така діяльність прямо суперечить публічним заявам уряду Китаю про нейтралітет. Ще восени 2023 року Пекін запровадив експортний контроль та заборону на продаж за кордон безпілотників і компонентів, які можуть бути використані у військових цілях.

До слова, у жовтні ЗМІ писали про можливість зустрічі Дональда Трампа, Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна під час саміту АТЕС (Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва) у Шеньчжені. Проте наразі конкретних домовленостей між Москвою, Пекіном та Вашингтоном щодо організації переговорів у тристоронньому форматі немає.