Российская Объединенная судостроительная корпорация сообщила об этом событии 24 октября, отметив завершение работ на стапеле. Теперь корабль ждут достройка и длительные испытания, в то время как его экипаж только приступил к обучению. Передать судно в состав ВМФ России оккупанты планируют ориентировочно в 2028 году.

Реклама Adv

Скромные масштабы и медленные темпы

"Грозный" стал пятым серийным кораблем проекта 20380, который строят на предприятии по чертежам конструкторского бюро "Алмаз".

В целом только его стапельный период длился 5 лет и 2 месяца, что является аномально длительным сроком для корабля водоизмещением всего около 2200 тонн.

Для сравнения, за время, которое российский военно-промышленный комплекс тратит на один небольшой корвет, США, Китай или страны Западной Европы успевают построить и ввести в строй полноценные эсминцы водоизмещением 8000–10 000 тонн.

Технические недостатки

Помимо медленных темпов производства, специалисты неоднократно обращали внимание на серьезные технические недостатки кораблей этого проекта. Среди главных проблем называют ненадежность силовой установки, высокую заметность для радаров и отсутствие современного ударного вооружения.

Базовые корветы проекта 20380 не оснащены универсальным стрельбовым комплексом УКСК 3С14, из-за чего не могут осуществлять пуски крылатых ракет "Калибр", противокорабельных "Ониксов" или гиперзвуковых "Цирконов".

Вместо новейшего ракетного вооружения на корабле установлен устаревший советский комплекс Х-35 "Уран".

Также в состав вооружения входят 100-мм артиллерийская установка А-190, две зенитные 30-мм установки АК-630М, зенитные ракеты семейства 9М96 и торпеды калибра 324 миллиметра.

Характеристики корвета проекта 20380:

водоизмещение: 2 200 тонн;

длина: 104,5 метра;

ширина: 13 метров;

максимальная скорость: 27 узлов;

экипаж: 100 человек.

К слову, летом Силы обороны провели атаку на другой корвет проекта 20380 – "Бойкий". Он входит в число новейших надводных боевых кораблей российского Балтийского флота.

Поражение этого российского корвета произошло в Кронштадте недалеко от Санкт-Петербурга. Удар был нанесен по кораблю во время его пребывания на ремонте.