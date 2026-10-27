Будували понад 5 років: у Росії спустили на воду невеликий корвет "Грозний"

Російська Об'єднана суднобудівна корпорація заявила про подію 24 жовтня, відзвітувавши про завершення робіт на стапелі. Тепер корабель очікують добудова та тривалі випробування, тоді як його екіпаж тільки розпочав навчання. Передати судно до складу ВМФ Росії окупанти планують орієнтовно у 2028 році.

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Скромні масштаби та повільні темпи

"Грозний" став п'ятим серійним кораблем проєкту 20380, який зводять на підприємстві за кресленнями конструкторського бюро "Алмаз".

Загалом лише його стапельний період тривав 5 років і 2 місяці, що є аномально довгим строком для корабля водотоннажністю лише близько 2200 тонн.

Для порівняння, за час, який російський військово-промисловий комплекс витрачає на один невеликий корвет, США, Китай або країни Західної Європи встигають побудувати та ввести в стрій повноцінні есмінці водотоннажністю 8000 – 10000 тонн.

Технічні недоліки

Окрім повільних темпів виробництва, фахівці неодноразово звертали увагу на серйозні технічні вади кораблів цього проєкту. Серед головних проблем називають ненадійність силової установки, високу помітність для радарів та брак сучасного ударного озброєння.

Базові корвети проєкту 20380 не обладнані універсальним стрільбовим комплексом УКСК 3С14, через що не можуть здійснювати пуски крилатих ракет "Калібр", протикорабельних "Оніксів" чи гіперзвукових "Цирконів".

Замість новітнього ракетного озброєння на судні встановлено застарілий радянський комплекс Х-35 "Уран".

Також до складу озброєння входять 100-мм артилерійська установка А-190, дві зенітні 30-мм установки АК-630М, зенітні ракети сімейства 9М96 та торпеди калібру 324 міліметри.

Характеристики корвета проєкту 20380:

водотоннажність: 2 200 тонн;

довжина: 104,5 метра;

ширина: 13 метрів;

максимальна швидкість: 27 вузлів;

екіпаж: 100 осіб.

До слова, влітку Сили оборони атакували інший корвет проєкту 20380 – "Бойкий". Він належить до числа найновіших надводних бойових кораблів російського Балтійського флоту.

Ураження цього російського корвета сталося у Кронштадті поблизу Санкт-Петербурга. Удар було завдано по кораблю під час його перебування на ремонті.