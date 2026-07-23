Оружие будущего через 2 – 3 месяца: в Генштабе заявляют, что Украина будет более эффективно сбивать дроны

Наша страна разрабатывает проекты, связанные с лазерным оружием. Ожидается, что эти технологии смогут сбивать воздушные цели эффективнее, чем пулеметы.

Об этом заявил заместитель главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерал Андрей Лебеденко на брифинге, состоявшемся в среду, 22 июля.

Что сказали в Генштабе?

Лебеденко рассказал, что Украина ищет способы более эффективно закрывать небо.

Развиваются проекты, связанные с оружием будущего. Оно уже существует сегодня,

– заявил генерал.

Заместитель главнокомандующего отметил, что в составе ВСУ есть производители, занимающиеся этими проектами. Также Генштаб сотрудничает с частными предприятиями, изготавливающими лазерное оружие.

По словам Лебеденко, эта технология уже сегодня может сбивать FPV. В настоящее время ВСУ также работают над тем, чтобы она могла поражать "Шахеды".

Он добавил, что через 2 – 3 месяца Украина будет располагать средствами, которые позволят еще эффективнее, чем пулеметы, поражать средства воздушного нападения России.

Что известно об укреплении украинской ПВО?

Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал, что Россия наращивает количество реактивных "Шахедов". По его словам, такие дроны особенно опасны в режиме онлайн-управления через Mesh-сеть. В то же время "Флеш" заявил, что украинские военные тестировали варианты противодействия Mesh-сетям силами РЭБ.

Генерал-лейтенант, военный эксперт и основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко в эфире 24 Канала рассказал, что Украина готовит новый антибаллистический комплекс. Над его разработкой украинцы работают совместно с европейскими партнерами.