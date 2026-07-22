Генерал-лейтенант, военный эксперт и основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко в эфире 24 Канала рассказал, на каком этапе находится проект и когда Украина может получить собственную систему. Он также объяснил, почему самой сложной задачей остается объединение компонентов от разных производителей в один эффективный комплекс.

Антибаллистический комплекс за 20 месяцев

Изначально разработчики рассчитывали завершить работу примерно за год, однако в последнее время представители компании называют срок в 20 месяцев. Даже такой график остается очень амбициозным, ведь речь идет о создании сложной системы, которая должна перехватывать российские баллистические ракеты и в то же время быть более доступной, чем существующие западные комплексы.

Даже при таких условиях и сроках это очень амбициозная мировая разработка, не имеющая аналогов. Важно, чтобы все действительно удалось реализовать,

– подчеркнул Романенко.

В проекте участвуют компании из девяти стран и Украины. Иностранные партнеры должны предоставить радиолокационные станции, пункты управления, пусковые установки и другие технологические компоненты. Украинская сторона будет отвечать за ракету и интеграцию всех элементов в единую систему.

Объединить разработки разных компаний будет непросто, поскольку каждая из них имеет свои технические особенности. Комплекс должен не просто состоять из отдельных компонентов, а работать как единая система, быстро обнаруживать цели, передавать данные и обеспечивать эффективный запуск ракеты-перехватчика.

Интеграция – это сложный вопрос. Нужно учесть особенности вооружения, которое представляет каждая компания, и добиться, чтобы все работало совместно и эффективно,

– пояснил военный эксперт.

Работа над этой задачей уже ведется, а успешное завершение проекта позволит Украине получить собственное средство противодействия баллистическим ракетам и меньше зависеть от ограниченных запасов ракет Patriot.

Более дешевые ракеты для противоракетной обороны

Соединенные Штаты также работают над более доступным перехватчиком для систем Patriot. Задание на его создание было сформулировано более года назад после анализа воздушных атак на Ближнем Востоке, а сейчас новая ракета уже проходит испытания.

Американцы поставили задачу разработать недорогую ракету для этих комплексов и сейчас уже проводят ее испытания,

– рассказал Романенко.

Разработчики в США учитывают, что европейские страны вместе с Украиной создают собственный противоракетный комплекс и более дешевую ракету для него. Серьезность такой конкуренции уже продемонстрировало развитие беспилотников, где Украина стала одним из мировых лидеров и показала, как новые технологии можно быстро применять на поле боя.

Было бы хорошо, если бы мы сами производили и дешевые ракеты, и весь комплекс, а также получали перехватчики для тех батарей Patriot, которых у нас, к сожалению, немного,

– подчеркнул военный эксперт.

Украина особенно нуждается в ракетах PAC-3 MSE, предназначенных для уничтожения баллистических целей, однако их в мире не хватает. Собственный комплекс не заменит Patriot сразу, но сможет дополнить имеющиеся системы и увеличить количество средств защиты от российской баллистики.

Романенко рассказал о собственной антибаллистической системе Украины: смотрите видео