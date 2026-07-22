Однако украинские военные тестируют эффективный способ борьбы. Об этом Бескрестнов рассказал в своих соцсетях.

Что сказал "Флеш"?

В пятницу, 17 июля, "Флеш" провел беседу с Зеленским. Он сказал, что во время встречи президент определил вопрос противодействия реактивным "Шахедам" одной из важнейших задач.

Бескрестнов рассказал, что эти дроны создают много проблем для систем ПВО. По словам "Флеша", наиболее опасными они являются в режиме онлайн-управления через MESH-сеть.

В то же время он заявил, что украинские военные тестировали на полигоне варианты противодействия сетям МЕШ силами РЭБ.

Я знаю, как и почему враг ответит на наше РЭБ. А мы ответим им на их ответ. Добро пожаловать в мир войны технологий,

– заявил Бескрестнов.

Он добавил, что производители РЭБ при содействии Brave 1 и Главного управления радиоэлектронной борьбы ГШ развивают технологии подавления каналов управления "Шахедами" через радиомодемы МЕШ.

Ранее "Флеш" сообщал, что страна-агрессор меняет тактику использования ударных дронов типа "Шахед". Он отметил, что враг стал запускать меньшее количество таких беспилотников, но может сосредоточиться на серийном производстве реактивных БПЛА.

Бескрестнов также заявил, что Силы обороны научились сбивать до 92–96% бензиновых "Шахедов", которыми враг атаковал глубокий тыл Украины. После этого их применение стало нецелесообразным, по мнению "Флеша". Именно поэтому оккупанты увеличивают количество реактивных "Шахедов".