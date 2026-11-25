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О возможностях "Лелеки-100М2R" рассказал СтратКом ВСУ в рамках проекта "Армия будущего". По сообщению военных, комплекс способен не только передавать видео, но и автоматически анализировать его, помогая обнаруживать замаскированную технику и позиции противника.

Military24 объясняет, что меняет появление ИИ на разведывательном дроне и какими характеристиками обладает эта модель.

Как искусственный интеллект помогает "Лелеке" находить врага

Во время воздушной разведки недостаточно просто получить четкое видео. На нем еще нужно вовремя заметить технику, укрытия или другие признаки присутствия противника. Особенно если враг маскируется, а оператор одновременно следит за полетом и связью.

Именно с анализом изображения должен помогать ИИ. По описанию СтратКома, система автоматически обнаруживает объекты, которые может пропустить человеческий глаз, и передает координаты для работы артиллерии.

В сообщении заявлено о распознавании более 200 тысяч типов объектов с точностью выше 90%.

Практическая ценность такой автоматизации – в сокращении времени между появлением подозрительного объекта в кадре и его проверкой экипажем. В то же время автоматическое распознавание не означает, что разведывательный дрон самостоятельно принимает решение о нанесении удара.

Каковы дальность, скорость и время полета "Лелеки-100М2R"

СтратКом указывает радиус действия до 100 километров, скорость до 120 километров в час и возможность находиться в воздухе несколько часов.

Более подробные характеристики приведены в описании Leleka 100M2R от DeViRo на выставке MSPO-2026. Производитель заявляет о продолжительности полета до пяти часов, боевом радиусе более 100 километров и максимальной длине маршрута 340 километров. Крейсерская скорость составляет 70 километров в час.

Радиус действия и длина маршрута – это разные характеристики. Маршрут охватывает весь путь беспилотника, в частности полет в район разведки, наблюдение и возвращение. Поэтому 340 километров не означают, что дрон может улететь на такое расстояние от экипажа и еще вернуться обратно.

Для наблюдения днем производитель предусмотрел камеру со 100-кратным увеличением, а для ночных задач – тепловизор. Это позволяет использовать комплекс в разное время суток.

Как дрон противодействует российской РЭБ

Для разведчика важно не только найти цель, но и сохранить управляемость под действием радиопомех. Потеря спутниковой навигации или связи может сорвать задачу даже при исправной камере.

Согласно описанию DeViRo для модели 100M2R, комплекс имеет два помехоустойчивых канала связи. Система защиты обнаруживает подавление GPS/ГЛОНАСС и подмену навигационных сигналов и может автоматически переходить на инерциальную навигацию. Она определяет движение аппарата по данным бортовых датчиков.

СтратКом также сообщает о возможности автономного возвращения "Лелеки" под воздействием вражеских средств РЭБ. Однако это не означает неуязвимости к любым помехам: результат зависит от условий полета и работы систем комплекса.

Отдельной угрозой остаются дроны-перехватчики. Как ранее рассказывали военные в материале "Милитари24" о боевой деятельности и восстановлении "Лелек", российские FPV охотятся на украинские разведывательные "крылья". В одном из описанных случаев своевременное взаимодействие операторов и маневрирование помогли спасти аппарат.

Поэтому защита от радиопомех и способность избегать физического перехвата – разные задачи. Для сохранения разведчика важны обе.

Как "Лелека" помогает артиллерии и ударным дронам

"Лелека" – разведывательный комплекс. Его роль заключается в поиске целей, уточнении их расположения, корректировке огня и наблюдении за результатом поражения.

Это взаимодействие уже демонстрировали украинские военные. В репортаже 24 Канала о работе полка "Лава" в Харьковской области бойцы объясняли, как используют "Лелеку" вместе с ударной "Булавой". Разведчик помогает находить объекты и обеспечивать работу ударного аппарата.

Этот пример касается применения семейства "Лелека", а не отдельного подтверждения возможностей ИИ в версии 100М2R. Однако он показывает, зачем нужна более быстрая обработка изображения: координаты должны поступить на средство поражения, пока цель остается на месте.

Как развивался украинский комплекс

Разработчиком семейства "Лелека" является украинская компания DeViRo. Согласно официальной истории, предприятие было основано в Днепре в 2014 году, тогда же началась разработка "Лелеки-100". В 2016 году комплекс был допущен к эксплуатации в ВСУ, а в 2021-м официально принят на вооружение.

В сообщении СтратКома также упоминается производство в Чехии модификации Leleka-LR. Ее следует отличать от "Лелеки-100М2R": характеристики различных представителей семейства нельзя автоматически переносить с одного на другой.

Модернизация "Лелеки" показывает, как меняются требования к воздушной разведке. Вооруженным силам требуется не только видео с воздуха, но и быстрое обнаружение важных объектов, надежная навигация и передача данных. Именно на этих задачах сосредоточены заявленные возможности версии 100М2R.