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Про можливості "Лелеки-100М2R" розповів СтратКом ЗСУ у проєкті "Армія Майбутнього". За повідомленням військових, комплекс здатний не лише передавати відео, а й автоматично аналізувати його, допомагаючи знаходити замасковану техніку та позиції противника.

Мілітарі24 пояснює, що змінює поява ШІ на розвідувальному дроні та які характеристики має ця модель.

Як штучний інтелект допомагає "Лелеці" знаходити ворога

Під час повітряної розвідки недостатньо просто отримати чітке відео. На ньому ще потрібно вчасно помітити техніку, укриття чи інші ознаки присутності противника. Особливо якщо ворог маскується, а оператор одночасно стежить за польотом і зв’язком.

Саме з аналізом зображення має допомагати ШІ. За описом СтратКому, система автоматично виявляє об’єкти, які може пропустити людське око, та передає координати для роботи артилерії.

У повідомленні заявлено розпізнавання понад 200 тисяч типів об’єктів із точністю понад 90%.

Практична цінність такої автоматизації — у скороченні часу між появою підозрілого об’єкта в кадрі та його перевіркою екіпажем. Водночас автоматичне розпізнавання не означає, що розвідувальний дрон самостійно ухвалює рішення про удар.

Які дальність, швидкість і час польоту має "Лелека-100М2R"

СтратКом називає радіус дії до 100 кілометрів, швидкість до 120 кілометрів на годину та можливість працювати в повітрі кілька годин.

Детальніші показники наведені в описі Leleka 100M2R від DeViRo на виставці MSPO-2026. Виробник заявляє тривалість польоту до п’яти годин, бойовий радіус понад 100 кілометрів і максимальну довжину маршруту 340 кілометрів. Крейсерська швидкість становить 70 кілометрів на годину.

Радіус роботи та довжина маршруту – різні характеристики. Маршрут охоплює весь шлях безпілотника, зокрема політ до району розвідки, спостереження й повернення. Тому 340 кілометрів не означають, що дрон може відлетіти на таку відстань від екіпажу та ще повернутися назад.

Для спостереження вдень виробник передбачив камеру зі 100-кратним збільшенням, а для нічних завдань — тепловізор. Це дозволяє використовувати комплекс у різний час доби.

Як дрон протидіє російській РЕБ

Для розвідника важливо не лише знайти ціль, а й зберегти керованість під дією радіоперешкод. Втрата супутникової навігації або зв’язку може зірвати завдання навіть за справної камери.

За описом DeViRo для моделі 100M2R, комплекс має два завадостійкі канали зв’язку. Система захисту виявляє придушення GPS/ГЛОНАСС та підміну навігаційних сигналів і може автоматично переходити на інерціальну навігацію. Вона визначає рух апарата за даними бортових датчиків.

СтратКом також повідомляє про можливість автономного повернення "Лелеки" під дією ворожих засобів РЕБ. Однак це не означає невразливості до будь-яких перешкод: результат залежить від умов польоту та роботи систем комплексу.

Окремою загрозою залишаються дрони-перехоплювачі. Як раніше розповідали військові в матеріалі Мілітарі24 про бойову роботу й відновлення "Лелек", російські FPV полюють на українські розвідувальні "крила". В одному з описаних випадків своєчасна взаємодія операторів і маневрування допомогли врятувати борт.

Тож захист від радіоперешкод і здатність уникати фізичного перехоплення — різні завдання. Для збереження розвідника важливі обидва.

Як "Лелека" допомагає артилерії та ударним дронам

"Лелека" — розвідувальний комплекс. Його роль полягає у пошуку цілей, уточненні їхнього розташування, коригуванні вогню та спостереженні за результатом ураження.

Цю взаємодію вже показували українські військові. У репортажі 24 Каналу про роботу полку "Лава" на Харківщині бійці пояснювали, як використовують "Лелеку" разом з ударною "Булавою". Розвідник допомагає знаходити об’єкти й забезпечувати роботу ударного апарата.

Цей приклад стосується застосування сімейства "Лелека", а не окремого підтвердження можливостей ШІ у версії 100М2R. Проте він показує, навіщо потрібне швидше опрацювання зображення: координати мають потрапити до засобу ураження, поки ціль залишається на місці.

Як розвивався український комплекс

Розробником сімейства "Лелека" є українська компанія DeViRo. За її офіційною історією, підприємство заснували у Дніпрі у 2014 році, тоді ж розпочалася розробка "Лелеки-100". У 2016 році комплекс допустили до експлуатації у ЗСУ, а у 2021-му офіційно прийняли на озброєння.

У повідомленні СтратКому також згадується виробництво в Чехії модифікації Leleka-LR. Її варто відрізняти від "Лелеки-100М2R": характеристики різних представників сімейства не можна автоматично переносити з одного на інший.

Оновлення "Лелеки" показує, як змінюються вимоги до повітряної розвідки. Війську потрібне не лише відео з неба, а й швидке виявлення важливих об’єктів, надійна навігація та передавання даних. Саме на цих завданнях зосереджені заявлені можливості версії 100М2R.