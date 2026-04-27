Корреспондентка из Харькова Анна Черненко в эфире 24 Канала показала, как работает полк беспилотных систем "Лава" и почему для него важна связка украинских дронов "Аист" и "Булава". По ее словам, именно такая работа помогает держать ситуацию на севере области стабильной уже длительное время.

Смотрите также Украина обнаружила уязвимость вражеской ПВО: аналитики ISW оценили удары по России

Украинские дроны работают в паре по тылам врага

Черненко рассказала, что полк беспилотных систем "Лава" работает не только по переднему краю, но и бьет далеко вглубь российской территории – до 120 километров. Такая дальность, по ее словам, дает ощутимый эффект для большого участка фронта, потому что врагу становится сложнее держать близко к линии боя свои экипажи дронов и технику. Основу этой работы составляет связка двух украинских разработок, которые постоянно дорабатывают под запросы военных.

Аист – это БПЛА разведывательного типа. То есть он вылетает на разведку, делает патруль, делает разведку в зоне боевых действий, делает корректировку,

– рассказал один из бойцов.

Сначала в небо поднимают "Лелеку", а уже за ней запускают "Булаву". Благодаря этому операторы могут или найти цель во время полета, или зайти по той, которую обнаружили ранее, а дальше скорректировать удар уже в момент работы по ней.

Сначала летит "Аист", "Аист"-ретранслятор. Летит "Аист" на дальнее расстояние, за ней запускается "Булава". Мы находим цель или работаем по той цели, которую нашли ранее, и работаем по ней на поражение,

– объяснил военный.

Черненко отметила, что благодаря такой связке удается не только точнее бить по российским тылам, но и держать стабильной ситуацию на севере Харьковщины. Она обратила внимание, что и "Аист", и "Булава" – это украинские разработки, которые инженеры постоянно меняют и подстраивают под реальные потребности фронта.

Удары в тыл заставили россиян отодвинуть экипажи дальше от фронта

Операторы полка "Лава" работают от линии соприкосновения и до 120 километров в тыл врага. Такая глубина дает эффект не в одной точке, а на всем участке, потому что бьет по тем целям, которые напрямую влияют на ситуацию у фронта.

К слову! Ко Дню оружейника Владимир Зеленский показал 56 образцов украинского вооружения. Среди них были 7 видов ракет, 31 беспилотник, средства РЭБ, наземные роботизированные комплексы, морские дроны и специализированная бронетехника. Президент подчеркнул, что Украина уже имеет дальнобойные разработки, которые реально работают, а дроны способны поражать цели на расстоянии до 1750 километров.

После начала такой работы российские экипажи дронов уже не могут держаться так близко, как раньше. Их начали целенаправленно выбивать, поэтому теперь они отходят дальше и прячутся внимательнее.

До того, как мы начали здесь работать, они работали ближе к линии фронта. Нам дали задание работать по экипажам. И после этого уже там труднее найти их экипажи где-то здесь рядом, потому что они начали прятаться, им стало немного страшно,

– рассказал один из военных.

Черненко добавила, что на полк возлагают не только дальние воздушные удары. Его бойцы также ведут разведку, участвуют в штурмах и работают на эвакуации с применением наземных роботизированных комплексов.

Радость, эмоции очень зашкаливают, когда поражаем технику, обрезаем логистику,

– сказал боец.

Среди основных целей полка – вражеская ПВО, техника, живая сила и логистика. Выполненные задачи, как отметила корреспондентка, помогают держать россиян дальше от границы.

