Авиаэксперт указал на нюансы лицензии на производство Patriot, которую должна получить Украина

Дональд Трамп заявил, что Украина получит лицензию на производство ракет для системы Patriot. Недавно такую возможность получила также Германия, где планируется до конца 2026 года передать первую партию вооружения.

Как отметил 24 Каналу авиаэксперт, офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский, сегодня США расширяют свои возможности, производя ракеты за рубежом. В целом передача лицензий – распространенная практика.

К слову Украина вскоре получит новую партию ракет для Patriot, но этого недостаточно, – Зеленский

Как быстро Украина может запустить производство?

Южная Корея выпускает большое количество номенклатурного вооружения, которое внешне похоже на американское, но имеет корейское название. Поэтому передача лицензии на производство – не новость.

Трамп справедливо заметил, что ему нравится, что это оружие для защиты, а не для наступления. Потому что политика Соединенных Штатов – это политика сдерживания, а не освобождения. Это положительный момент в отношении возможной передачи нам лицензии.

"Но в то же время нужно разобраться, что именно нам передадут на производство: конечную сборку или какие-то элементы? И что подразумевается под производством, придется ли нам самим искать оборудование? Можно вспомнить, сколько времени мы искали место под строительство завода Rheinmetall. Поэтому нужно максимально ускорить все эти моменты", – подчеркнул Анатолий Храпчинский.

Действительно ли Украина может производить Patriot: смотрите видео

Если Трамп говорил о "двух-трех месяцах", то, скорее всего, имелось в виду, что будет полная передача как оборудования, так и возможности быстрого развертывания завода. Но не уточнили, что именно Украина будет производить. Ведь в состав Patriot входят пусковая установка, командная машина, радиолокационное оборудование, машина загрузки.

Это обширная номенклатура, которая производится на разных предприятиях. Например, ракеты PAC-3 производятся в подразделении Lockheed Martin в Аризоне.

Какие именно ракеты может изготовить Украина?

Скорее всего, речь шла о PAC-3, которые помогают нам перехватывать и баллистические ракеты, и сверхскоростные цели. Но Трамп говорит очень многое, главное – чтобы это было сделано, потому что сейчас у нас колоссальная нехватка этих ракет.

"Ракеты есть в Европе. Недавно министр обороны направил письмо в сорок стран. Но каждое государство держит минимальный запас, необходимый ему. Ни один политик не захочет отдавать запас, который есть на балансе, потому что это приведет к разоружению страны", – пояснил авиаэксперт.

Важно! Советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что вместе с лицензией Украине будут переданы все технологические карты производственных процессов и контакты поставщиков. Нам на помощь приедут консультанты. Единственная проблема в том, что все это может затянуться на год и более. Даже приблизительные сроки назвать сложно.

Также следует сказать о создании единой стратегии обороны Европы. Например, в Испанию сегодня точно не прилетит "Искандер". Соответственно, эта страна может продать нам свои запасы, а мы в рамках программы можем закупить и обеспечить их через некоторое время новыми ракетами.

Подводя итог, авиаэксперт пояснил, что конечная сборка ракет не является самым проблемным этапом в реализации этого проекта. Проблема заключается в создании двигателей, динамических рулей и другого высокотехнологичного оборудования, которое необходимо масштабировать.