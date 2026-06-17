"Большая семерка" готова выдать Украине лицензии на производство ракет: что решили лидеры саммита
Президент Зеленский подчеркивал необходимость получения лицензий на производство противоракетного вооружения. Этот вопрос поднимался и в кулуарах "Группы семи".
В совместном заявлении лидеры "Большой семерки" договорились оказать Киеву всестороннюю поддержку и помощь.
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Какова позиция G7 по вопросу предоставления Украине оружия?
Участники саммита отметили успехи украинских военных и непосредственный прогресс на поле боя.
Чтобы усилить и ускорить этот новый импульс, они пришли к соглашению об увеличении поставок систем противовоздушной обороны, дополнительных комплексов и перехватчиков, а также вооружения дальнего действия.
Мы также готовы рассмотреть возможность предоставления Украине лицензий, которые позволят нарастить собственное военное производство,
– говорится в официальном заявлении.
Что известно о других важных заявлениях на саммите?
G7 отмечает важность энергетической устойчивости, исходя из потребностей и приоритетов, озвученных украинскими властями. Также лидеры договорились оказать дополнительную поддержку, чтобы помочь Украине пережить следующую зиму.
Кроме того, участники обязуются усилить давление на российскую военную экономику и расширить санкции, в том числе в отношении нефтегазового сектора.
При этом в рамках саммита прошла отдельная встреча Зеленского, Трампа и Макрона. По словам главы государства, союзники демонстрируют стабильную и твердую поддержку Украины. Он подчеркнул, что все согласны с необходимостью скорейшего завершения войны, что является логичным подходом.
Зеленский подчеркнул, что США готовы обеспечить backstop для реализации этих направлений, а главное, чтобы все договоренности были выполнены, ведь Россия должна понять, что война не станет нормой.
Отдельно президент Украины отметил, что все страны G7 поддерживают евроинтеграционный курс Украины. Продолжится и сотрудничество в рамках Drone Deal, а также будет новое соглашение с Канадой.