Придется подождать лицензии на Patriot: в США назвали сроки

США пока не готовы выдать Украине лицензию на производство ракет для системы ПВО Patriot. Переговоры продолжаются, но прямого решения до начала зимы не ожидается.

Об этом сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Витакер в эфире Fox News.

Что известно о заявлении Витакера?

Витакер подчеркнул, что ракеты PAC-3 для системы Patriot относятся к вооружению, экспорт которого строго контролируется США.

Мы не разрешаем никому, кроме американских производителей, изготавливать их,

– заявил Витакер.

Витакер сообщил, что США рассматривают возможность совместного производства оборонной продукции с Украиной и европейскими партнерами.

По его словам, это должно помочь расширить производственные мощности и укрепить обороноспособность Украины и стран Европы.

Дипломат отметил, что стороны уже работают над соответствующими договоренностями.

Он напомнил, что эти вопросы обсуждались в ходе встреч с президентом Владимиром Зеленским, украинскими властями в Киеве, а также с компаниями, обладающими необходимыми технологиями.

Сейчас самое важное – как можно быстрее обеспечить Украину средствами противовоздушной обороны, необходимыми для перезимовки. Это может быть как передача дополнительных ракет от союзников, так и увеличение производства на наших предприятиях,

– подчеркнул Витакер.

"Флэш" рассказал, что может спасти Украину от российской баллистики

По данным "Флэша", Россия в настоящее время производит гораздо больше баллистических ракет, чем выпускается ракет PAC-3 для систем Patriot, способных их перехватывать.

Сергей Бескестнов подчеркнул, что на данный момент самый реальный способ усилить защиту Украины – получить ракеты PAC-3 из запасов союзников.

Россия ежемесячно производит около 70 ракет "Искандер", примерно 50 ракет С-400 и 4–7 ракет "Циркон". В то же время производство ракет PAC-3 для Patriot составляет около 50–60 единиц в месяц.

Кроме того, у противника имеется запас в 200–300 ракет "Искандер", тогда как мировые запасы ракет PAC-3 составляют около 4–5 тысяч.