Перехват на расстоянии тысяч километров: Федоров анонсировал запуск нового уровня "малой" ПВО

Украинские военные технологии позволяют удаленное управление дронами-перехватчиками и успешное сбивание целей на дистанциях в сотни и даже тысячи километров. Так происходит переход на новый уровень "малой" ПВО.

Об этом подробнее рассказал глава Минобороны Михаил Федоров.

Как Украина развивает технологии "малой" ПВО?

Развитие и испытания технологий дистанционного управления беспилотниками для перехвата вражеских целей инициировали еще год назад через Brave1.

Справка. Как отмечают в Минцифры, Brave1 – это координационная платформа, которая объединяет всех участников сферы DefenseTech и предоставляет им организационную, информационную и финансовую поддержку для развития инновационных оборонных проектов в Украине.

На современном этапе уже есть подтвержденные результаты системного масштабирования дистанционного управления дронами-перехватчиками. В этой сфере Украина – абсолютный первопроходец. По словам Федорова, такой шаг стал примером нового стандарта ПВО.

Пилот больше не привязан к позиции. Дрон в небе – управление из защищенной среды в Киеве, Львове или даже за рубежом,

– отметил глава Минобороны.

Напомним, что на днях компания "Дикие Шершни" сообщила о новом достижении: оператор смог управлять беспилотником из-за рубежа на расстоянии около 2 000 километров.

Михаил Федоров также пояснил, что внедрение новейших технологий повышает эффективность перехвата, минимизирует риски для операторов и позволяет масштабировать технологии без привязки к фронту.

Важно! Более 10 производителей уже интегрировали это решение в свои системы.

Сейчас по поручению Владимира Зеленского продолжается развитие инновационных решений для усиления защиты воздушного пространства Украины. Основная цель заключается в том, чтобы обеспечить полное выявление вражеских целей и достичь не менее 95% их эффективного уничтожения.

