23 апреля, 19:48
Перехват на расстоянии тысяч километров: Федоров анонсировал запуск нового уровня "малой" ПВО

Татьяна Бабич
Основні тези
  • Технологии "малой" ПВО позволяют дистанционное управление дронами.
  • Более 10 производителей интегрировали эти решения в свои системы, что повышает эффективность сбивания вражеских целей.

Украинские военные технологии позволяют удаленное управление дронами-перехватчиками и успешное сбивание целей на дистанциях в сотни и даже тысячи километров. Так происходит переход на новый уровень "малой" ПВО.

Об этом подробнее рассказал глава Минобороны Михаил Федоров.

Как Украина развивает технологии "малой" ПВО?

Развитие и испытания технологий дистанционного управления беспилотниками для перехвата вражеских целей инициировали еще год назад через Brave1.

Справка. Как отмечают в Минцифры, Brave1 – это координационная платформа, которая объединяет всех участников сферы DefenseTech и предоставляет им организационную, информационную и финансовую поддержку для развития инновационных оборонных проектов в Украине.

На современном этапе уже есть подтвержденные результаты системного масштабирования дистанционного управления дронами-перехватчиками. В этой сфере Украина – абсолютный первопроходец. По словам Федорова, такой шаг стал примером нового стандарта ПВО.

Пилот больше не привязан к позиции. Дрон в небе – управление из защищенной среды в Киеве, Львове или даже за рубежом,
– отметил глава Минобороны.

Напомним, что на днях компания "Дикие Шершни" сообщила о новом достижении: оператор смог управлять беспилотником из-за рубежа на расстоянии около 2 000 километров.

Михаил Федоров также пояснил, что внедрение новейших технологий повышает эффективность перехвата, минимизирует риски для операторов и позволяет масштабировать технологии без привязки к фронту.

Важно! Более 10 производителей уже интегрировали это решение в свои системы.

Сейчас по поручению Владимира Зеленского продолжается развитие инновационных решений для усиления защиты воздушного пространства Украины. Основная цель заключается в том, чтобы обеспечить полное выявление вражеских целей и достичь не менее 95% их эффективного уничтожения.

Каких еще результатов смогли достичь украинские военные?

  • В то же время украинские военные активно внедряют инновации в применении БПЛА. В частности, Силам беспилотных систем удалось впервые в мире уничтожить вражеский "Шахед" дроном, запущенным с морской платформы.

  • Со своей стороны, частная компания ПВО CARMINE SKY, которая работает всего несколько месяцев, уже демонстрирует высокую эффективность на Харьковщине, заявляя об уничтожении примерно 85% вражеских дронов, включая "Шахеды" и "Ланцеты".

  • Также в сети появились кадры, где украинский дрон FP-1 активно маневрирует и избегает огня, что может свидетельствовать о технологическом прогрессе.

  • По словам Павла Лакийчука, усовершенствование БПЛА может сделать удары по целям в России значительно точнее и эффективнее.

