Россия теряет свое "супероружие": почему МиГ-31, несущий "Кинжалы", работает в режиме обратного отсчета

Российский истребитель МиГ-31 – самый быстрый боевой самолет в мире. Он оснащен ракетами "Кинжал" и постоянно терроризирует Украину.

Однако Россия уже теряет это свое "супероружие", ведь новые самолеты она строить не может. Об этом пишет 19FortyFive.

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Почему МиГ-31 могут исчезнуть?

МиГ-31 может развивать скорость до 2,83 Маха. Помимо обстрелов Украины, россияне используют его для патрулирования вблизи границ НАТО.

Но уже более 30 лет Россия не способна производить новые самолеты, а каждая такая потеря фактически необратима.

МиГ-31 был создан на базе МиГ-25. Его первый полет состоялся в 1975 году, а в 1981 году истребитель был принят на вооружение СССР как первый советский самолет четвертого поколения.

Одним из главных преимуществ этого истребителя стал радар "Заслон". Это первая в мире серийная бортовая радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой, благодаря которой МиГ-31 стал первым советским истребителем, способным эффективно обнаруживать и перехватывать низколетящие крылатые ракеты и бомбардировщики.

Но серийное производство этого истребителя было остановлено еще в 1993 году. За эти годы удалось построить примерно 500 единиц, но сейчас в строю может оставаться лишь 80–120 из них.

Самой большой проблемой стали двигатели Д-30Ф6. Их ресурс – около 300 часов полета между капитальными ремонтами.

Перехватчик, который быстро изнашивает двигатели при отсутствии возможности производства новых, фактически работает на обратном отсчете,

– отмечается в материале.

Хотя, как установила украинская разведка, Россия уже обсуждает возобновление производства этих двигателей.

Украина пытается уничтожать российские самолеты на аэродромах.

"Один уничтоженный носитель "Кинжала" – это потеря, которую Россия не может быстро компенсировать", – говорится в материале.

К слову, перед запуском ракеты самолет поднимается на высоту более 15 километров и разгоняется примерно до 3000 километров в час. Это обеспечивает "Кинжалу" дополнительную дальность и скорость. Но Россия может иметь на вооружении лишь 10–12 именно таких самолетов.

Россия уже несколько лет хвастается разработкой перспективного перехватчика ПАК ДП (МиГ-41), который якобы мог бы заменить МиГ-31.

Но эти разработки пока только на бумаге, а к серийному производству смогут приступить не раньше конца десятилетия.

Стоит отметить, что российская гражданская авиация из-за международных санкций и закрытия воздушных сообщений с европейскими направлениями также переживает сложные времена.

Число инцидентов с самолетами российских авиакомпаний за неполный 2025 год выросло более чем в 4 раза по сравнению с 2024 годом.