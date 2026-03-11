Подход изменили: в Минобороны рассказали, как теперь закупают украинские дроны
- Минобороны меняет подход к финансированию закупки дронов, направляя 80% средств на уже проверенные беспилотники.
- 20% бюджета выделяется на разработку и тестирование новых технологий в боевых условиях.
В Министерстве обороны меняют подход к распределению финансирования для украинских беспилотников. Теперь около 80% средств планируют направлять на закупку дронов, которые уже доказали свою эффективность на фронте. 20% бюджета будет идти на то, чтобы продолжать разработки и тестировать новые технологии в боевых условиях.
Советник министра обороны, основатель БФ “Сообщество Стерненко” Сергей Стерненко рассказал 24 Каналу, что такая система распределения средств внедрена для того, чтобы обеспечить украинские подразделения базовой потребностью. Говорится о качественных беспилотниках, которые могут массово пополнять запас украинского войска.
Как усилить военные возможности Сил обороны?
Сергей Стерненко подчеркнул, что уже проверенное и качественное оружие – это очень важно в современных реалиях войны.
Поэтому 80% средств будет направляться именно на такие закупки,
– сказал он.
Однако, кроме этого, очень важно оставлять пространство для внедрения инноваций.
Важно! Продолжается сбор на дроны-перехватчики, которыми наши военные будут сбивать российские "Шахеды", "Герберы" и другое вражеское оружие. Призываем задонатить по ссылке.
По мнению советника министра обороны, 20% – это достаточно большой бюджет для того, чтобы цикл усовершенствования украинского оружия постоянно обновлялся.
Интересно, Украина может стать экспортером дронов, антидронових систем и боевого опыта, ведь спрос на такие технологии растет. По словам авиационного эксперта Валерия Романенко, экспорт технологий и подготовка операторов могут принести нашему государству экономическую выгоду и усилить ее позиции на международной арене.
Как Украина улучшает применение дронов?
Иран активно применяет "Шахеды" в регионе Персидского залива, заставляя страны тратить дорогие ракеты ПВО на их перехват. Украина предлагает более дешевую альтернативу – собственные дроны-перехватчики, в частности Sting, и готова обменивать эти технологии на ракеты к системам Patriot.
За семь месяцев работы ИТ-системы DOT–Chain Defence военные получили более 500 тысяч FPV-дронов, наземных роботизированных комплексов и средств РЭБ от Агентства оборонных закупок. Наибольшим спросом пользуются FPV-дроны, в частности модели на оптоволокне, а также тяжелые ударные и разведывательные беспилотники.
Украина активно развивает собственное производство беспилотников и пытается уменьшить зависимость от китайских компонентов. Как пишет The New York Times, производители постепенно локализуют изготовление ключевых деталей, хотя полностью отказаться от китайских элементов пока сложно.