Подход изменили: в Минобороны рассказали, как теперь закупают украинские дроны

В Министерстве обороны меняют подход к распределению финансирования для украинских беспилотников. Теперь около 80% средств планируют направлять на закупку дронов, которые уже доказали свою эффективность на фронте. 20% бюджета будет идти на то, чтобы продолжать разработки и тестировать новые технологии в боевых условиях.

Советник министра обороны, основатель БФ “Сообщество Стерненко” Сергей Стерненко рассказал 24 Каналу, что такая система распределения средств внедрена для того, чтобы обеспечить украинские подразделения базовой потребностью. Говорится о качественных беспилотниках, которые могут массово пополнять запас украинского войска.

Как усилить военные возможности Сил обороны?

Сергей Стерненко подчеркнул, что уже проверенное и качественное оружие – это очень важно в современных реалиях войны.

Поэтому 80% средств будет направляться именно на такие закупки,

– сказал он.

Однако, кроме этого, очень важно оставлять пространство для внедрения инноваций.

По мнению советника министра обороны, 20% – это достаточно большой бюджет для того, чтобы цикл усовершенствования украинского оружия постоянно обновлялся.

Интересно, Украина может стать экспортером дронов, антидронових систем и боевого опыта, ведь спрос на такие технологии растет. По словам авиационного эксперта Валерия Романенко, экспорт технологий и подготовка операторов могут принести нашему государству экономическую выгоду и усилить ее позиции на международной арене.

Как Украина улучшает применение дронов?