Авиационный эксперт Валерий Романенко объяснил 24 Каналу, что передача технологий и подготовка местных операторов выгодна Украине экономически и геополитически.
Как Украина может использовать преимущество в производстве дронов?
Украинские производители дронов давно требуют разрешения на экспорт излишков, которые Министерство обороны не выкупает. Полученные средства можно было бы реинвестировать в закупку современных компонентов и развитие производства.
Поскольку иранские дроны атакуют и американские военные базы, а США пока не демонстрируют высоких результатов в их отражении, Вашингтон может ослабить давление на Украину в переговорах с Россией.
Технологическое преимущество Украины в производстве дронов является временным, и воспользоваться моментом, пока украинские разработки пользуются спросом, нужно уже сейчас.
Украина предлагает не только готовые дроны, но и боевой опыт – как построить антидроновую защиту, сколько должно быть эшелонов перехвата, какая архитектура системы,
– объяснил Романенко.
Украина не может отправить собственных военных для защиты сотен километров побережья Персидского залива, но может быстро подготовить местных операторов – для этого есть школы, методики и тренажеры. Кроме дронов, Украина предлагает и системы обнаружения, в частности акустические системы, которыми уже заинтересовался Катар.
Поможет ли продажа дронов Украине частично погасить долги?
Экспорт оружия и боевого опыта поможет Украине частично погасить долги, что особенно важно, учитывая неопределенность относительно условий возврата западной помощи.
Дроны на оптоволокне уже атакуют правительственные войска в Латинской Америке – это свидетельствует об общемировой потребности в антидроновой обороне. Украина сейчас среди лидеров в этой сфере и может поставлять свои технологии десяткам стран – и во время войны, и после нее,
– пояснил Романенко.
Американские дроновые системы стоят как ракеты, а сбивать дешевые дроны дорогими ракетами – невыгодно. Иран имеет от 40 до 80 тысяч дронов, тогда как страны Персидского залива уже потратили тысячи ракет и их запасов просто не хватит на длительную оборону.
Наращивать производство ракет быстро невозможно, а им нужны решения уже на вчера, и именно здесь украинские дешевые антидронные системы являются безальтернативными.
Обратите внимание! Руководитель ЦПИ Андрей Коваленко считает, что направление украинских специалистов для помощи в защите американских объектов свидетельствует о зрелой и ответственной позиции государства. Это демонстрирует, что Украина является надежным союзником с уникальными знаниями, опытом и технологиями. Именно поэтому украинские специалисты пользуются спросом: их решения для борьбы с дронами значительно дешевле и эффективнее, чем применение дорогих ракет.
Что известно о поддержке партнеров для Украины?
- Украина получит около 35 ракет для систем Patriot благодаря усилиям министра обороны Германии Бориса Писториуса. В пакет помощи, кроме ракет Patriot, войдут переносные зенитные комплексы, управляемые ракеты AIM-9, IRIS-T и другие элементы для усиления противовоздушной обороны Украины.
- Украина была крупнейшим импортером оружия в мире в 2021 – 2025 годах, обеспечив 9,7% от общего объема, преимущественно благодаря поставкам из США, Германии и Польши.
- После российского вторжения в 2022 году по меньшей мере 36 стран поставляли Украине вооружение, при этом США стали крупнейшим поставщиком, обеспечив 41% импорта.