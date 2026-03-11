Авиационный эксперт Валерий Романенко объяснил 24 Каналу, что передача технологий и подготовка местных операторов выгодна Украине экономически и геополитически.

Как Украина может использовать преимущество в производстве дронов?

Украинские производители дронов давно требуют разрешения на экспорт излишков, которые Министерство обороны не выкупает. Полученные средства можно было бы реинвестировать в закупку современных компонентов и развитие производства.

Поскольку иранские дроны атакуют и американские военные базы, а США пока не демонстрируют высоких результатов в их отражении, Вашингтон может ослабить давление на Украину в переговорах с Россией.

Технологическое преимущество Украины в производстве дронов является временным, и воспользоваться моментом, пока украинские разработки пользуются спросом, нужно уже сейчас.

Украина предлагает не только готовые дроны, но и боевой опыт – как построить антидроновую защиту, сколько должно быть эшелонов перехвата, какая архитектура системы,

– объяснил Романенко.

Украина не может отправить собственных военных для защиты сотен километров побережья Персидского залива, но может быстро подготовить местных операторов – для этого есть школы, методики и тренажеры. Кроме дронов, Украина предлагает и системы обнаружения, в частности акустические системы, которыми уже заинтересовался Катар.

Поможет ли продажа дронов Украине частично погасить долги?

Экспорт оружия и боевого опыта поможет Украине частично погасить долги, что особенно важно, учитывая неопределенность относительно условий возврата западной помощи.

Дроны на оптоволокне уже атакуют правительственные войска в Латинской Америке – это свидетельствует об общемировой потребности в антидроновой обороне. Украина сейчас среди лидеров в этой сфере и может поставлять свои технологии десяткам стран – и во время войны, и после нее,

– пояснил Романенко.

Американские дроновые системы стоят как ракеты, а сбивать дешевые дроны дорогими ракетами – невыгодно. Иран имеет от 40 до 80 тысяч дронов, тогда как страны Персидского залива уже потратили тысячи ракет и их запасов просто не хватит на длительную оборону.

Наращивать производство ракет быстро невозможно, а им нужны решения уже на вчера, и именно здесь украинские дешевые антидронные системы являются безальтернативными.

Обратите внимание! Руководитель ЦПИ Андрей Коваленко считает, что направление украинских специалистов для помощи в защите американских объектов свидетельствует о зрелой и ответственной позиции государства. Это демонстрирует, что Украина является надежным союзником с уникальными знаниями, опытом и технологиями. Именно поэтому украинские специалисты пользуются спросом: их решения для борьбы с дронами значительно дешевле и эффективнее, чем применение дорогих ракет.

