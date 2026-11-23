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Об этом сообщает внештатный советник президента Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Что известно о новой модификации дрона?

Он опубликовал видео с дроном и обратил внимание на его необычную комплектацию.

Противник продолжает создавать модификации "Молнии". На видео – "Молния" разведывательного типа с МЕШ-модемом (конфигурация "точка-точка"), качественной камерой на гимбале и бензиновым двигателем– написал Бескрестнов.

По словам специалиста, ранее он не встречал такой конфигурации этого беспилотника.

Россияне модернизировали "Молнию": смотрите видео

Главной особенностью новой модификации стал бензиновый двигатель. Он может обеспечить беспилотнику большую дальность полета и позволить дольше находиться в воздухе.

Кроме того, дрон оснащен качественной камерой на гимбале, которая помогает стабилизировать изображение во время полета, и MESH-модемом для связи по схеме "точка-точка". Это может расширить его возможности при проведении разведки.

Напомним, российские военные начали применять на фронте " новый ударный беспилотник "Куб-10МЕ" ", разработку которого анонсировали еще год назад.

По заявленным характеристикам, беспилотник способен преодолевать более 100 километров, а его крейсерская скорость составляет около 120 километров в час. Он оснащен оптико-электронной системой наведения, которая позволяет проводить атаки даже против движущихся целей.

Российский производитель утверждает, что дрон может работать днем и ночью и обладает повышенной устойчивостью к средствам радиоэлектронной борьбы. Его назначение – поражение бронетехники, командных пунктов, позиций ПВО и других военных объектов.

Благодаря заявленной дальности россияне могут использовать его не только вблизи фронта, но и для нанесения ударов по целям в украинском тылу. В то же время реальные возможности "Куба-10МЕ" в боевых условиях еще требуют подтверждения.