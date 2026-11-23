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Про це повідомляє позаштатний радник Президента Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Що відомо про нову модифікацію дрона?

Він опублікував відео дрона та звернув увагу на його незвичну комплектацію.

Противник продовжує створювати модифікації "Молнії". На відео – "Молнія" розвідувального типу з МЕШ-модемом (конфігурація "точка-точка"), якісною камерою на гімбалі та бензиновим двигуном– написав Бескрестнов.

За словами фахівця, раніше він не зустрічав такої конфігурації цього безпілотника.

Росіяни модернізували "Молнію": дивіться відео

Головною особливістю нової модифікації став бензиновий двигун. Він може забезпечити безпілотнику більшу дальність польоту та дозволити довше перебувати в повітрі.

Крім того, дрон має якісну камеру на гімбалі, яка допомагає стабілізувати зображення під час польоту, та МЕШ-модем для зв'язку за схемою "точка-точка". Це може розширити його можливості під час розвідки.

Нагадаємо, російські військові почали застосовувати на фронті новий ударний безпілотник "Куб-10МЄ", розробку якого анонсували ще рік тому.

За заявленими характеристиками, безпілотник здатний долати понад 100 кілометрів, а його крейсерська швидкість становить близько 120 кілометрів на годину. Він обладнаний оптико-електронною системою наведення, яка дозволяє атакувати навіть рухомі цілі.

Російський виробник стверджує, що дрон може працювати вдень і вночі та має підвищену стійкість до засобів радіоелектронної боротьби. Його призначення – ураження бронетехніки, командних пунктів, позицій ППО та інших військових об'єктів.

Завдяки заявленій дальності росіяни можуть використовувати його не лише поблизу фронту, а й для ударів по цілях в українському тилу. Водночас реальні можливості "Куба-10МЄ" в бойових умовах ще потребують підтвердження.