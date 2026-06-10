Более дешевая альтернатива Patriot: Украина начнет массовое производство нового оружия

Украинская компания Fire Point провела первые испытания зенитной ракеты FP-7.x, которая предназначена для перехвата баллистических ракет и дронов. Разработчики называют ее более дешевой альтернативой Patriot.

Об этом сообщает Financial Times.

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Соучредитель компании Денис Штилерман сообщил, что новая разработка будет стоить около 700 тысяч долларов, тогда как американская ракета Patriot PAC-3 – 3,8 миллионов долларов.

Новую ракету планируют применять в системе ПВО Freyja, которую Украина строит вместе с европейскими партнерами на базе их радарных комплексов и систем управления.

Отмечается, что серийное производство может начаться уже в августе этого года, а на вооружение ракета может поступить в 2027 году после получения инфракрасных головок самонаведения. Она способна поражать цели на высоте до 25 километров, как Patriot.

Завершение этого зависит от скорости наших западных партнеров и того, когда они начнут двигаться,

– сказал Штилерман.

В отличие от Patriot, которая использует радиолокационное наведение, FP-7.x на начальном этапе ориентируется с помощью радара, а на завершающем участке полета переходит на тепловую головку самонаведения. В то же время такие системы могут быть более уязвимыми к помехам и средствам маскировки цели по сравнению с радиолокационным наведением.

Украинская ракета "Фламинго" атакует Россию

Ночью 10 июня украинские войска нанесли удар ракетой "Фламинго" по российским Чебоксарам. Под прицелом оказался завод военно-промышленного комплекса врага "ВНИИР-Прогресс". Там изготавливаются элементы для беспилотника типа "Шахед" и ракет типа "Искандер" и "Калибры".

На кадрах с поражения объекта четко видно ракету, которая летит достаточно низко над землей. Заметим, что "Фламинго" может атаковать объекты на расстоянии 3 000 километров.

В результате атаки Сил обороны завод официально приостановил свою работу, отметив, что не в состоянии выполнить обязательства по договору из-за определенных обстоятельств.