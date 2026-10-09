Об этом сообщил советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов "Флэш".

Как Россия усиливает защиту "Шахедов" от РЭБ?

"Шахед" может находить цели двумя способами: с помощью спутниковой навигации, в частности GPS, или посредством радиоуправления оператором с помощью MESH-модема.

Чтобы бороться с наведением "Шахедов" по GPS, мы создаем помехи на частотах спутниковой навигации средствами РЭБ. В свою очередь, противник устанавливает на "Шахеде" специальные CRPA-антенны, которые могут нейтрализовать сигналы от нашего РЭБ,

– сообщил "Флэш".

Эффективность CRPA-антенн зависит, в частности, от количества их элементов. Чем больше элементов у антенны, тем больше источников помех она может подавлять.

Раньше нам условно нужно было добиться того, чтобы вокруг "Шахеда" всегда находилось 16 источников РЭБ, а теперь условно требуется, чтобы их стало вдвое больше,

– подчеркнул Бескрестнов.

Увеличение количества элементов антенны дает российским беспилотникам дополнительные возможности для противодействия средствам радиоэлектронной борьбы. В то же время Украине приходится расширять сеть средств РЭБ, чтобы создавать достаточное количество помех на маршрутах полета дронов.

"Флэш" подчеркнул, что эта технологическая гонка сложна для украинской стороны, ведь противнику проще увеличить количество элементов антенны, чем Украине – добавить новые точки РЭБ.

Напомним, недавно Россия впервые применила на реактивном беспилотнике боезаряд кумулятивно-режущего специального снаряжения (КРСН). Его разработали специально для уничтожения сооружений, в частности высоковольтных опор и железных мостов.