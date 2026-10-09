Про це повідомив радник президента України з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій Бескрестнов "Флеш".

Як Росія посилює захист "Шахедів" від РЕБ?

"Шахеди" можуть знаходити цілі двома способами: за допомогою супутникової навігації, зокрема GPS, або через радіокерування оператором за допомогою MESH-модема.

Щоб боротися з наведенням по GPS "Шахедів", ми створюємо перешкоди на частотах супутникової навігації засобами РЕБ. У свою чергу, противник встановлює на "Шахеді" спеціальні CRPA-антени, які можуть нейтралізувати сигнали від нашого РЕБ,

– повідомив Флеш.

Ефективність CRPA-антен залежить, зокрема, від кількості їхніх елементів. Що більше елементів має антена, то більше джерел перешкод вона може придушувати.

До цього нам умовно потрібно було зробити так, щоб навколо "Шахеда" завжди було 16 джерел РЕБ, а тепер умовно потрібно, щоб їх стало вдвічі більше,

– підкреслив Бескрестнов.

Збільшення кількості елементів антени дає російським безпілотникам додаткові можливості для протидії засобам радіоелектронної боротьби. Водночас Україні доводиться розширювати мережу засобів РЕБ, щоб створювати достатню кількість перешкод на маршрутах польоту дронів.

Флеш наголосив, що ця технологічна гонка є складною для української сторони, адже противнику простіше збільшити кількість елементів антени, ніж Україні – додати нові точки РЕБ.

Нагадаємо, нещодавно Росія вперше застосувала на реактивному безпілотнику боєзаряд кумулятивно-ріжучого спеціального навантаження (КРСН). Його розробили спеціально для знищення конструкцій, зокрема високовольтних опор та залізних мостів.