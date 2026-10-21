Робот разворачивает колючую проволоку вместо саперов: как работает инженерный НРК на фронте

Украинские военные используют наземные роботизированные комплексы для установки заграждений из колючей проволоки. Бойцы 16-й отдельной бригады поддержки показали, как оснащенный НРК разворачивает спираль "Егоза" на открытой местности, пока оператор управляет им из более безопасной позиции.

О применении инженерного дрона сообщили Сухопутные войска ВСУ. На обнародованных кадрах наземный робот 16-й бригады поддержки движется по открытой местности, оставляя за собой спираль колючей проволоки. На платформе установлен наклонный металлический каркас с большой бухтой заграждения, а работу комплекса дистанционно контролирует оператор.

Как наземный робот устанавливает заграждение

Для выполнения инженерной задачи военные оснастили НРК специальной конструкцией с катушкой колючей проволоки. Во время движения платформы спираль постепенно разматывается и остается на земле, образуя препятствие для пехоты противника.

Такую проволоку часто называют "Егозой". Она имеет острые режущие элементы, поэтому затрудняет передвижение пехотинцев, заставляет их останавливаться или искать обходной маршрут.

Обычно для установки подобных заграждений требуется работа военных инженеров непосредственно на местности. На открытых участках они становятся уязвимыми для вражеских дронов и артиллерии.

В случае с НРК оператор остается на расстоянии и управляет движением машины. По информации АрмияInform, за ее работой также наблюдает разведывательный беспилотник.

Военные не называют модель наземного комплекса, его грузоподъемность, длину заграждения, которую можно установить за один выезд, и максимальную дальность дистанционного управления.

Роботы берут на себя инженерные задачи

Использование НРК для установки "Егозы" уже не является единичным экспериментом. Ранее подобные решения применяли бойцы 93-й механизированной бригады "Холодный Яр".

Помимо установки заграждений, наземные роботы могут помогать военным в минировании, разминировании, перевозке инженерного оборудования и других работах на опасных участках.

Как ранее сообщал "Милитари 24", Третий армейский корпус привлек НРК к разминированию маршрутов в ходе операции "Вивальди". По словам военных, такие платформы позволили выполнять часть работ, которые ранее требовали присутствия саперов в зоне поражения.

Применение наземных дронов постепенно выходит за рамки логистики и эвакуации. В частности, "Милитари 24" рассказывал об операции "Вивальди", в ходе которой роботизированные комплексы выполняли инженерные и штурмовые задачи.

Почему дистанционная установка заграждений важна

В отличие от минного поля, проволочное заграждение само по себе не взрывается. Его главное назначение – создавать физическое препятствие, задерживать продвижение противника и затруднять преодоление оборонительных позиций.

Наземный робот позволяет устанавливать заграждения с меньшим риском для людей, хотя сама платформа остается уязвимой для мин, огня противника и потери связи.

Ранее "Милитари 24" опубликовал интервью с разработчиком НРК "Змей", в котором объяснялось, почему роботы особенно нужны там, где работа человека сопряжена с высокой опасностью.

Еще один пример универсальности наземных платформ продемонстрировал НРК "Гимли", который доставил 140-килограммовый боеприпас к газопроводу, используемому российскими военными.

Инженерный НРК 16-й бригады выполняет иную задачу: не уничтожает вражескую позицию, а помогает создавать оборонительные препятствия, оставляя военных за пределами зоны непосредственного риска.