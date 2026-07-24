Украина из США будет производить ракеты Patriot: одна из стран-соседей заявила о желании присоединиться

Польша предложила США наладить совместное с Украиной производство ракет для систем ПВО Patriot. Кроме того, она хочет разместить его именно на польской территории как на безопасной площадке.

Об этом заявила заместитель министра национальной обороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецкая во время визита в Вашингтон, сообщают tvn24 и PAP. Она отметила, что в Вашингтоне положительно оценивают развитие польского оборонно-промышленного комплекса и стратегическое расположение страны на восточном фланге НАТО.

Что в Польше говорят о совместном производстве ракет для Patriot?

Собковяк-Чарнецкая заявила, что предложение о совместном производстве она представила в ходе встреч с представителями Пентагона и Госдепартамента США.

Предложение, которое я сегодня (23 июля – 24 Канал) выдвинула от имени Польши, учитывает определенные опасения американской стороны. Мы предложили, чтобы это было сотрудничество в трехстороннем формате – между США, Украиной и Польшей, ведь речь идет об обеспечении безопасности этого производства, чтобы оно осуществлялось в безопасном месте,

– отметила она.

Собковяк-Чарнецкая пояснила, что ракеты для Patriot – один из самых востребованных видов вооружения в мире. Поэтому Польша и хочет присоединиться к их производству.

Также страна хочет, что на ее территории был создан региональный сервисный центр для обслуживания Patriot.

Представительница Польши добавила, что идея о совместном производстве является ответом на заявление Трампа.

Напомним, что ранее во время саммита НАТО он объявил о готовности рассмотреть возможность производства компонентов для систем Patriot в сотрудничестве с Украиной.

По данным СМИ, Вашингтон уже начал процесс предоставления Украине лицензий на собственное производство ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, поэтому дело вышло за рамки политических заявлений.

И, как сообщил президент Зеленский 23 июля, Украина будет производить ракеты для Patriot совместно с компанией Raytheon.