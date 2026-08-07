Назван месяц: Fire Point объявила о начале массового производства антибаллистических ракет

В Украине в скором времени может появиться собственная система противоракетной обороны. Компания Fire Point завершила первый этап разработки системы противоракетной обороны Freyja.

Украинская ракета-перехватчик FP-7.X может поступить в серийное производство уже в августе. Об этом компания сообщила в социальной сети "Х".

Когда начнется производство украинских противоракетных систем?

Массовое производство ракет начнется только что после того, как Fire Point получит инфракрасные головки самонаведения немецкого производства от Diehl Defence.

Всего к проекту уже присоединились 13 европейских оборонных компаний, среди которых Eurosam, Leonardo, Thales, Saab и Kongsberg. Их количество может увеличиться до 20.

Напомним, что проект Freyja предусматривает объединение украинской ракеты FP-7.X с европейскими радарами, оптико-электронными системами и другими компонентами.

Сейчас компания работает над интеграцией всех элементов.

В Fire Point рассчитывают, что Freyja сможет перехватывать баллистические ракеты значительно дешевле, чем американский Patriot.

Стоимость одной ракеты-перехватчика планируется удержать на уровне до 1 миллиона евро – это примерно в 4 – 6 раз дешевле, чем ракеты Patriot.

Компания уже провела как минимум пять испытаний FP-7.X. Первый успешный перехват баллистической цели планируется осуществить к середине 2027 года.

Напомним, что у Украины наблюдается дефицит ракет-перехватчиков Patriot. Россия этим пользуется и усиливает удары баллистическими ракетами.

Между тем Дональд Трамп фактически отклонил срочный запрос Украины о предоставлении дальнобойных ракет-перехватчиков для систем Patriot.