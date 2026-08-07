Об этом шла речь на пресс-конференции, трансляцию которой вел Белый дом. 24 Канал сообщает, что еще говорил Трамп.

Как Трамп объяснил отказ Украине в поставках ракет для Patriot?

Отвечая на прямой вопрос репортера о крайней необходимости для Киева средств ПВО, американский лидер отметил, что Соединенные Штаты сами испытывают дефицит этого вооружения.

Ну, ракеты нужны и нам,

– просто сказал Трамп.

Далее президент США традиционно сразу перешел к обвинениям в адрес своего предшественника. По его словам, администрация Джо Байдена якобы передала Украине боеприпасов на 300 миллиардов долларов, опустошив американские склады.

Теперь мы восстанавливаем запасы и используем очень мощные, очень хорошие боеприпасы, хотя при других обстоятельствах мы бы их не использовали,

– подчеркнул политик.

Однако эта риторика противоречит официальным данным. Общий объем всей военной, финансовой и гуманитарной помощи США за время президентства Байдена составляет чуть более 170 миллиардов долларов. И из них непосредственно на оружие приходится лишь часть.

Обратите внимание: впервые запрос на 300 ракет для системы Patriot прозвучал от Владимира Зеленского 13 июля во время выступления на заседании оборонного саммита Коалиции желающих. Затем президенту Украины пришлось просить об этом пакете у Дональда Трампа лично во время закрытых переговоров в Белом доме 28 июля.

Почему на самом деле Трамп отклонил запрос на "Пэтриот"?

Настоящие причины такой позиции Дональда Трампа кроются в войне на Ближнем Востоке. Американский президент неохотно признает проблемы на этом направлении, но все же подчеркивает необходимость защиты военных объектов США в странах Персидского залива из-за затянувшейся войны с Ираном, выхода из которой пока не видно.

Разумеется, Украине ракеты для Patriot нужны больше. Только 5 августа Россия нанесла массированный удар, выпустив 24 баллистические ракеты, 4 противокорабельные ракеты и 115 дронов. Из-за полного истощения запасов Patriot украинские защитники не смогли перехватить ни одной баллистической цели, что привело к гибели как минимум 17 человек.

Когда же репортер на упомянутой выше пресс-конференции напомнил об усилении российских атак на гражданские районы Украины и спросил, беспокоит ли это президента, Трамп ответил довольно отстраненно.

Послушайте, мы не вовлечены в это напрямую – нас разделяет океан,

– сказал он.

В то же время политик добавил, что ему неприятно видеть, как каждый месяц гибнут 25 тысяч молодых людей.

С другой стороны, Трамп продолжает хвастаться наращиванием американского ВПК. Мол, уже строят заводы по производству Patriot, Tomahawk и так далее, а запасы некоторых боеприпасов в США "фактически неограниченны".