Об этом сообщают в КГВА и мэр Виталий Кличко. 24 Канал собрал то, что известно на данный момент.

Каковы последствия воздушной атаки врага по Киеву 5 августа?

01:15, 5 августа

Кличко: большой пожар в пригороде столицы, в Киево-Святошинском районе. Горят нежилые помещения

01:10, 5 августа

Кличко: в Оболонском районе в результате попадания, вероятно, ракеты возник пожар в 20-этажном жилом доме. Также поступают сообщения о пожаре еще в одном жилом доме. На Оболони возникли возгорания и в складских помещениях по двум адресам.

В Деснянском районе тоже возгорание в складском помещении. Кроме того, обломки ракеты упали возле жилого дома.

КГВА: в Голосеевском районе возникло возгорание в одноэтажном складском здании.

01:00, 5 августа

Кличко: в Оболонском районе, по предварительным данным, произошло попадание в офисное здание. Вызов медиков в Святошинский район.

00:55, 5 августа

Местные сообщества сообщают, что есть пожары в районе Вишневого, Броваров.

КГВА сообщает, что в Оболонском и Святошинском районах горят складские помещения. Информация о пострадавших уточняется.

00:45, 5 августа

В Оболонском районе – попадание на территорию нежилой застройки.

00:40, 5 августа

Сегодня, 5 августа 2026 года, в Киеве вскоре после полуночи раздались взрывы. Россия нанесла удар баллистическими ракетами.

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Добавим, что предыдущая массированная баллистическая атака на Киев произошла в ночь на 1 августа. Тогда столица подверглась сильному удару не только ракетами, но и реактивными дронами. Удар России унес жизни 9 человек, еще 23 получили ранения.