Про це мовилося на пресконференції, яку транслював Білий дім. 24 Канал інформує, що ще говорив Трамп.

Чим Трамп пояснив відмову Україні в ракетах до Patriot?

Відповідаючи на пряме запитання репортера щодо критичної потреби Києва у засобах ППО, американський лідер зазначив, що Сполучені Штати самі відчувають дефіцит цього озброєння.

Ну, ракети потрібні й нам,

– просто сказав Трамп.

Далі президент США традиційно одразу перейшов до звинувачень у бік свого попередника. За його словами, адміністрація Джо Байдена нібито передала Україні боєприпасів на 300 мільярдів доларів, спустошивши американські склади.

Тепер ми відновлюємо запаси й використовуємо дуже потужні, дуже хороші боєприпаси, хоча за інших обставин ми б їх не використовували,

– підкреслив політик.

Проте ця риторика суперечить офіційним даним. Загальний обсяг усієї військової, фінансової та гуманітарної допомоги США за часів президентства Байдена становить трохи більше ніж 170 мільярдів доларів. І з них безпосередньо на зброю припадає лише частина.

Зверніть увагу: вперше запит на 300 ракет до Patriot прозвучав від Володимира Зеленського 13 липня під час виступу на засіданні оборонного саміту "коаліції охочих". Потім президенту України довелося просити про цей пакет Дональда Трампа особисто під час закритих переговорів у Білому домі 28 липня.

Чому насправді Трамп відхилив запит на Patriot?

Справжні причини такої позиції Дональда Трампа криються у війні на Близькому Сході. Американський президент неохоче визнає проблеми на цьому напрямку, але все ж наголошує на необхідності захисту військових об'єктів США у країнах Перської затоки через тривалу війну з Іраном, виходу з якої наразі не видно.

Зрозуміло, Україні ракети до Patriot потрібні більше. Тільки 5 серпня Росія завдала масованого удару, випустивши 24 балістичні ракети, 4 протикорабельні ракети та 115 дронів. Через повне виснаження запасів Patriot українські захисники не змогли перехопити жодної балістичної цілі, що призвело до загибелі щонайменше 17 людей.

Коли ж репортер на згаданій вище пресконференції нагадав про посилення російських атак на цивільні райони України та запитав, чи турбує це президента, Трамп відповів доволі відсторонено.

Послухайте, ми не залучені до цього безпосередньо – нас розділяє океан,

– сказав він.

Водночас політик додав, що йому "неприємно бачити, як щомісяця гинуть 25 тисяч молодих людей".

З іншого боку, Трамп продовжує вихвалятися нарощуванням американського ВПК. Мовляв, вже будують заводи для виробництва Patriot, Tomahawk тощо, а запаси деяких боєприпасів у США "фактично необмежені".