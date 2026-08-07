Українська ракета-перехоплювач FP-7.X може перейти до серійного виробництва вже в серпні. Про це компанія заявила у соцмережі Х.

Коли стартує запуск виробництва української антибалістики?

Масове виробництво ракет стартує, щойно Fire Point отримає інфрачервоні головки самонаведення німецького виробництва від Diehl Defence.

Загалом до проєкту вже долучилися 13 європейських оборонних компаній, серед яких Eurosam, Leonardo, Thales, Saab та Kongsberg. Їх кількість може зрости до 20.

Нагадаємо, що проєкт Freyja передбачає поєднання української ракети FP-7.X з європейськими радарами, оптико-електронними системами та іншими компонентами.

Зараз компанія працює над інтеграцією всіх елементів.

У Fire Point розраховують, що Freyja зможе перехоплювати балістичні ракети значно дешевше, ніж американський Patriot.

Вартість однієї ракети-перехоплювача планують утримати на рівні до 1 мільйона євро – це приблизно у 4 – 6 разів дешевше за ракети Patriot.

Компанія вже провела щонайменше п'ять випробувань FP-7.X. Перше успішне перехоплення балістичної цілі планують здійснити до середини 2027 року.

Нагадаємо, що в України дефіцит ракет-перехоплювачів Patriot. Росія цим користується і посилює удари балістичними ракетами.

Тим часом Дональд Трамп фактично відхилив терміновий запит України на надання далекобійних ракет-перехоплювачів до систем Patriot.