Россия готовит собственный Starlink: эксперт рассказал, на что способен спутник "Рассвет"

В июле Россия вывела на орбиту уже вторую партию спутников "Рассвет", которые должны стать для оккупантов аналогом Starlink. Со временем это может стать проблемой.

Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло. По его словам, в настоящее время на орбите находится сравнительно небольшое количество аппаратов. Враг не может полноценно пользоваться спутниковым интернетом на территории Украины.

Что известно о проекте "Рассвет"?

По разным данным, сейчас на орбите находится около 40 таких спутников. Уже поступали сообщения, что один из аппаратов не заработал на полную мощность.

Как подчеркнул Жмайло, чтобы Россия смогла получить хотя бы прообраз системы Starlink, ей необходимо иметь на орбите около 300 таких спутников. Такого количества может хватить врагу, чтобы более активно использовать спутниковый интернет для боевых действий.

Для полноценного мониторинга нашей территории им потребуется не менее 300 таких аппаратов. Это проблема и угроза. Но пока у врага нет быстрого решения, как массово развернуть эти аппараты,

– сказал Жмайло.

Как появление спутникового интернета у россиян может повлиять на боевые действия: смотрите видео 24 Канала

Обратите внимание! Эксперт по радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов уже отмечал, что спутниковый интернет может значительно улучшить координацию между российскими подразделениями. Они смогут передавать разведданные в режиме реального времени. Также это позволит напрямую управлять беспилотниками.