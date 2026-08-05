Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло. За його словами, наразі на орбіті перебуває порівняно невелика кількість апаратів. Ворог не може повноцінно користуватися супутниковим інтернетом на території України.

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За різними даними, наразі на орбіті перебуває близько 40 таких супутників. Вже надходили повідомлення, що один із апаратів не запрацював на повну потужність.

Як наголосив Жмайло, щоб Росія змогла отримати принаймні прообраз системи Starlink, їй потрібно мати на орбіті близько 300 таких супутників. Такої кількості може вистачити ворогу, аби активніше використовувати супутниковий інтернет для бойових дій.

Для повноцінного моніторингу нашої території їм потрібно щонайменше 300 таких апаратів. Це проблема та загроза. Але поки ворог не має швидкого рішення, як масово розгорнути ці апарати,

– сказав Жмайло.

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Зверніть увагу! Експерт із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов вже наголошував, що супутниковий інтернет може значно покращити координацію між російськими підрозділами. Вони зможуть передавати розвіддані в реальному часі. Також це дозволить напряму керувати безпілотниками.