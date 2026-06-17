США и европейские страны G7 будут производить ракеты дальнего действия в Украине, – Le Parisien

Соединённые Штаты и европейские страны "Большой семерки" будут по лицензии производить дальнобойные ударные средства и системы противовоздушной обороны на территории Украины.

Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на неназванный дипломатический источник.

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Что будут производить в Украине?

По данным источников, страны G7 договорились расширить поддержку украинской оборонной промышленности и наладить производство в Украине дальнобойных ракет и систем противовоздушной обороны по лицензиям западных партнеров.

Мы будем производить по лицензии не только системы ПВО, но и средства для нанесения ударов в глубину территории,

– подчеркнул собеседник.

Эти договоренности закреплены в совместном заявлении лидеров стран G7. В документе отмечается, что они согласились увеличить поставки Украине систем ПВО, дополнительных перехватчиков, а также дальнобойных средств поражения.

Также они выразили готовность предоставить лицензии, которые позволят расширить собственное производство. Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что американские компании смогут предоставлять такие лицензии европейским производителям.

Он выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за готовность к сотрудничеству в этом направлении. По его мнению, лицензионные соглашения позволят более эффективно использовать имеющиеся производственные мощности союзников.

Издание напоминает, что соответствующее заявление прозвучало на фоне решения США возобновить часть санкций против российской нефти, которые ранее были временно ослаблены из-за резкого роста цен на нефть на фоне конфликта вокруг Ирана.

Что этому предшествовало?

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал о "позитивных сигналах" после саммита G7. По его словам, Альянс уделит основное внимание поддержке Украины, и что США и европейские союзники сохраняют твердую приверженность этому.

Сообщалось, что благодаря заключению соглашения между Ираном и США лидеры государств-членов "Группы семи" смогли сосредоточиться на Украине во время саммита. Переговоры о поддержке Киева проходили в позитивном ключе.