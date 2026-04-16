Украина получит противоминный корабль "Геническ" от Нидерландов

Владимир Зеленский посетил украинских военных, которые проходят подготовку на противоминном корабле в Нидерландах. Судно класса Alkmaar передадут Украине уже в июне после завершения учений экипажа.

Это уже пятый корабль в противоминном флоте. Об этом сообщил глава государства после своего визита в Нидерланды.

Что известно о корабле, который Украина получит от Нидерландов?

Владимир Зеленский во время визита в Нидерланды встретился с украинскими военными, которые проходят обучение на противоминном корабле класса Alkmaar. Вместе с премьер-министром Робом Йеттеном он обсудил подготовку экипажа и дальнейшие планы сотрудничества.

Нидерланды полностью подготовят украинских моряков и уже в июне передадут судно Украине. Корабль получит название "Геническ" – в честь украинского судна, потерянного во время боевого задания в 2022 году у Кинбурнской косы. Экипаж уже работает с подводными дронами для выявления, идентификации и обезвреживания мин. Часть военных имеет боевой опыт, в частности морской.

Важно! "Геническ" станет пятым кораблем в будущем противоминном флоте Украины и вторым, переданным Нидерландами. Ранее партнеры уже передали судна "Черкассы", "Чернигов", "Мариуполь" и "Мелитополь". Все корабли временно будут базироваться в Великобритании, а после завершения войны будут участвовать в разминировании акватории и усилят способности ВМС Украины.

Кроме того, во время визита Президент также отметил украинских военных наградами, а начальнику обороны Нидерландов Онно Айхельсхайму вручил орден "За заслуги" III степени.

