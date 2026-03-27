Новый убийца российской ПВО: почему разработка американской ракеты AARGM-ER задерживается

США имели задержки с разработкой новейшей противорадиолокационной управляемой ракеты AGM-88G AARGM-ER. В 2025 году было 3 испытания, но только одно из них было успешным.

В других двух были отклонения в характеристиках, а во время одного из них сработала система безопасности на полигоне после пуска ракеты. Об этом пишет Defense Express и FlightGlobal.

Что известно об испытаниях AGM-88G AARGM-ER?

AGM-88G AARGM-ER – это новейшая американская высокоскоростная противорадиолокационная ракета повышенной дальности. А базовой моделью AGM-88 HARM ВСУ довольно эффективно ликвидировали российскую ПВО.

Из-за заявленных проблем с AGM-88G AARGM-ER в 2025 году пришлось отложить другие запланированные испытания.

Управление по эксплуатационным испытаниям и оценке DOT&E заявило, что не будет проводить начальные операционные испытания и оценку до приобретения начальной операционной готовности. Предварительно речь идет о 2027 году.

Проведение самих испытаний тоже имеет трудности. Причина в том, что расширенные возможности и увеличенная дальность действия ракеты AАRGM-ER не позволят проводить тесты из-за размеров испытательных полигонов.

Чтобы их полноценно провести, нужно координировать действия сразу на нескольких полигонах.

Что еще известно о разработке ARRGM-ER?

Контракт на разработку AАRGM-ER выдали в 2018.

В августе 2021 сообщили, что она достигла уровня Milestone-C – перешла от разработки к производству. В сентябре того же года был заключен контракт на мелкосерийное производство.

На 2023 было запланировано достижение начальной операционной готовности, но теперь оно откладывается на 4 года.

Тогда же стало известно, что эту новейшую ракету планируют запускать с наземной пусковой. Но еще было неизвестно, каких именно изменений потребует ракета.

Уже в январе 2026 прошли новые испытания ракеты AARGM ER с боевой стрельбой. Они показали способность полета в условиях отсутствия GPS. Похоже, проблемы, которые были в 2025, удалось преодолеть.

